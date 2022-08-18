عربي
https://sputnikarabic.ae/20220818/تشيلسي-يحقق-في-واقعة-تعرض-سون-لإهانات-عنصرية-صور-1066591674.html
تشيلسي يحقق في واقعة تعرض سون لإهانات عنصرية... صور
تشيلسي يحقق في واقعة تعرض سون لإهانات عنصرية... صور
بدأ نادي تشيلسي تحقيقات حول إمكانية تعرض المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام لإهانات عنصرية، خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإنجليزي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T15:57+0000
2022-08-18T15:57+0000
رياضة
نادي تشيلسي
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1066591146_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_03633b8ab0c52565ed47992ca898605e.jpg
وكان سون يستعد لتنفيذ ركلة ركنية خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد الماضي، وقام أحد المشجعين بتضييق عينيه في إشارة إلي عرق المهاجم الكوري.وتوعد تشيلسي المشجع الذي قام بذلك بعقوبة قاسية، في حالة ثبوت التهمة عليه.وقال تشيلسي في بيان اليوم الخميس، إنه "إذا تم تحديد هويته، فهذا الشخص سوف يواجه التصرف الأشد من النادي".وأضاف أنه يجد أن أي شكل من أشكال السلوك التمييزي "بغيض تماما".وتابع: "نؤكد دائما على موقفنا المتمثل في عدم التسامح مطلقا مع السلوك العنصري". وواصل البيان: "مع ذلك لا يزال هناك حمقى، مثل هؤلاء، يربطون أنفسهم بهذا النادي بصفتهم مشجعين، الأمر الذي يزعج تشيلسي كمدربين ولاعبين وموظفين فضلا عن مشجعينا الحقيقيين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1066591146_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e18069754b741ba2373658e55bf0c239.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي

تشيلسي يحقق في واقعة تعرض سون لإهانات عنصرية... صور

15:57 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKسون هيونغ مين لاعب توتنهام الإنجليزي
سون هيونغ مين لاعب توتنهام الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
تابعنا عبرTelegram
بدأ نادي تشيلسي تحقيقات حول إمكانية تعرض المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام لإهانات عنصرية، خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإنجليزي.
وكان سون يستعد لتنفيذ ركلة ركنية خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد الماضي، وقام أحد المشجعين بتضييق عينيه في إشارة إلي عرق المهاجم الكوري.
وتوعد تشيلسي المشجع الذي قام بذلك بعقوبة قاسية، في حالة ثبوت التهمة عليه.
وقال تشيلسي في بيان اليوم الخميس، إنه "إذا تم تحديد هويته، فهذا الشخص سوف يواجه التصرف الأشد من النادي".
وأضاف أنه يجد أن أي شكل من أشكال السلوك التمييزي "بغيض تماما".
وتابع: "نؤكد دائما على موقفنا المتمثل في عدم التسامح مطلقا مع السلوك العنصري".
وواصل البيان: "مع ذلك لا يزال هناك حمقى، مثل هؤلاء، يربطون أنفسهم بهذا النادي بصفتهم مشجعين، الأمر الذي يزعج تشيلسي كمدربين ولاعبين وموظفين فضلا عن مشجعينا الحقيقيين".

وأتم البيان: "نحن نحقق في هذا الحادث، وإذا تم إثبات التهمة، فسيواجه هذا الشخص أقوى إجراء تأديبي من النادي".

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала