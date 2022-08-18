https://sputnikarabic.ae/20220818/تشيلسي-يحقق-في-واقعة-تعرض-سون-لإهانات-عنصرية-صور-1066591674.html
تشيلسي يحقق في واقعة تعرض سون لإهانات عنصرية... صور
تشيلسي يحقق في واقعة تعرض سون لإهانات عنصرية... صور
بدأ نادي تشيلسي تحقيقات حول إمكانية تعرض المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام لإهانات عنصرية، خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإنجليزي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T15:57+0000
2022-08-18T15:57+0000
2022-08-18T15:57+0000
رياضة
نادي تشيلسي
أخبار الدوري الإنجليزي
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وكان سون يستعد لتنفيذ ركلة ركنية خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد الماضي، وقام أحد المشجعين بتضييق عينيه في إشارة إلي عرق المهاجم الكوري.وتوعد تشيلسي المشجع الذي قام بذلك بعقوبة قاسية، في حالة ثبوت التهمة عليه.وقال تشيلسي في بيان اليوم الخميس، إنه "إذا تم تحديد هويته، فهذا الشخص سوف يواجه التصرف الأشد من النادي".وأضاف أنه يجد أن أي شكل من أشكال السلوك التمييزي "بغيض تماما".وتابع: "نؤكد دائما على موقفنا المتمثل في عدم التسامح مطلقا مع السلوك العنصري". وواصل البيان: "مع ذلك لا يزال هناك حمقى، مثل هؤلاء، يربطون أنفسهم بهذا النادي بصفتهم مشجعين، الأمر الذي يزعج تشيلسي كمدربين ولاعبين وموظفين فضلا عن مشجعينا الحقيقيين".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي
تشيلسي يحقق في واقعة تعرض سون لإهانات عنصرية... صور
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بدأ نادي تشيلسي تحقيقات حول إمكانية تعرض المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام لإهانات عنصرية، خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإنجليزي.
وكان سون يستعد لتنفيذ ركلة ركنية خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد الماضي، وقام أحد المشجعين بتضييق عينيه في إشارة إلي عرق المهاجم الكوري.
وتوعد تشيلسي المشجع الذي قام بذلك بعقوبة قاسية، في حالة ثبوت التهمة عليه.
وقال تشيلسي في بيان
اليوم الخميس، إنه "إذا تم تحديد هويته، فهذا الشخص سوف يواجه التصرف الأشد من النادي".
وأضاف أنه يجد أن أي شكل من أشكال السلوك التمييزي "بغيض تماما".
وتابع: "نؤكد دائما على موقفنا المتمثل في عدم التسامح مطلقا مع السلوك العنصري".
وواصل البيان: "مع ذلك لا يزال هناك حمقى، مثل هؤلاء، يربطون أنفسهم بهذا النادي بصفتهم مشجعين، الأمر الذي يزعج تشيلسي كمدربين ولاعبين وموظفين فضلا عن مشجعينا الحقيقيين".
وأتم البيان: "نحن نحقق في هذا الحادث، وإذا تم إثبات التهمة، فسيواجه هذا الشخص أقوى إجراء تأديبي من النادي".