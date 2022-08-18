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تعيين المصرفي حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري
تعيين المصرفي حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري
قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، تعيين المصرفي حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لمحافظ البنك المركزي المستقيل، طارق... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T12:40+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، ظهر اليوم الخميس، إن قرار السيسي بتعيين عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، جاء لأن القانون المصري يلزم رئيس الجمهورية بأخذ موافقة البرلمان على تعيين محافظ البنك المركزي.يشار إلى أن مجلس النواب المصري يعقد دورته العادية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد انتهاء إجازته السنوية، ومن المقرر أن يناقش تقلد عبد منصب محافظ البنك المركزي بشكل دائم في بداية انعقاده.واجتمع السيسي بعبد الله، اليوم الخميس، حيث كلفه بمهام محافظ البنك المركزي وطالبه بتوفير موارد متنوعة للنقد الأجنبي.يذكر أن عبد الله تولى قبل توليه منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي منصب المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. كما شغل قبلها منصب رئيس البنك العربي الأفريقي.وتعقد، اليوم، الجلسة الدورية للجنة السياسات النقدية، لمراجعة سعر الفائدة، ويتوقع المراقبون على نطاق واسع، رفع سعر الفائدة لامتصاص موجة التضخم وضبط سعر الصرف.وكان التلفزيون المصري قد أفاد، يوم أمس الأربعاء، "بقبول السيسي استقالة المحافظ السابق طارق عامر، وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية".
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أخبار مصر الآن
أخبار مصر الآن

تعيين المصرفي حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

12:40 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، تعيين المصرفي حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لمحافظ البنك المركزي المستقيل، طارق عامر.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، ظهر اليوم الخميس، إن قرار السيسي بتعيين عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، جاء لأن القانون المصري يلزم رئيس الجمهورية بأخذ موافقة البرلمان على تعيين محافظ البنك المركزي.
يشار إلى أن مجلس النواب المصري يعقد دورته العادية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد انتهاء إجازته السنوية، ومن المقرر أن يناقش تقلد عبد منصب محافظ البنك المركزي بشكل دائم في بداية انعقاده.
واجتمع السيسي بعبد الله، اليوم الخميس، حيث كلفه بمهام محافظ البنك المركزي وطالبه بتوفير موارد متنوعة للنقد الأجنبي.
يذكر أن عبد الله تولى قبل توليه منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي منصب المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. كما شغل قبلها منصب رئيس البنك العربي الأفريقي.
وتعقد، اليوم، الجلسة الدورية للجنة السياسات النقدية، لمراجعة سعر الفائدة، ويتوقع المراقبون على نطاق واسع، رفع سعر الفائدة لامتصاص موجة التضخم وضبط سعر الصرف.
وكان التلفزيون المصري قد أفاد، يوم أمس الأربعاء، "بقبول السيسي استقالة المحافظ السابق طارق عامر، وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية".
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