عربي
- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220818/تقارير-القوى-الأوروبية-لم-تقدم-التزامات-عسكرية-جديدة-تجاه-أوكرانيا-في-يوليو-1066571387.html
تقارير: القوى الأوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا في يوليو
تقارير: القوى الأوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا في يوليو
كشف معهد "كييل" الاقتصادي العالمي عن تقارير جديدة تفيد بأن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T10:59+0000
2022-08-18T10:59+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065081651_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_71185c7438c86ea3c300bd5cc56febe4.jpg
ونقلت مجلة "بولوتيكو" عن المعهد، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط.واعتبرت المجلة أن عدم مساعدة أوكرانيا عسكريا من القوى الأوروبية خلال الشهر الماضي من التحولات التاريخية في سياسة الدفاع الأوروبية، كما يعني أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد تتضاءل في وقت تشن فيه كييف هجوما مضادا حاسما.وأضافت تقارير المعهد أن القوى الأوروبية الكبرى لا تواكب المساعدة العسكرية القادمة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وأن القوى الأوروبية بعد أن قادوا الهجوم فإن مساعداتهم قد تفقد زخمها.من جانبه، قال كريستوف تريبيش، رئيس فريق تعقب الدعم الأوكراني في معهد "كييل"، إن البيانات أظهرت أن الالتزامات بالمساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا كانت في اتجاه الانخفاض منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي.يشار إلى أن الحلفاء الغربيين كانوا قد التقوا، الأسبوع الماضي، في كوبنهاغن لجمع تعهدات بتعزيز الجيش الأوكراني، وبالفعل جمعوا التزامات بقيمة 1.5 مليار يورو، لكن تريبيش، الذي قال إن فريقه لا يزال يحلل الأرقام، محذرا من أن مبلغ المساعدات المعلنة مؤخرا "هزيل مقارنة بما أثير في المؤتمرات السابقة".وفي وقت سابق، قال عضو الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) عن ولاية أريزونا، بول غوسار، في اجتماع للكونغرس إن الولايات المتحدة ترتكب خطأ من خلال الاستمرار في التدخل في الأزمة الأوكرانية، التي لا تمس بشكل مباشر قضايا الأمن القومي.ودعم أعضاء جمهوريون آخرون في الكونغرس، مثل مارغوري تايلور غرين، من ولاية جورجيا، وتوماس ماسي من ولاية كنتاكي، موقف غوسار.وأشار السياسي إلى أن "مساعدة كييف تضعف واشنطن بشكل خطير، وتستنزف ترساناتها العسكرية، بينما لا تسهم بأي شكل من الأشكال في تسوية الصراع"، وشدد غوسار أيضا على أن السلطات الأمريكية غير "مهتمة بإيجاد حل سريع للأزمة في أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20220817/أمريكا-تطالب-بعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بخصوص-الوضع-في-أوكرانيا-1066547908.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065081651_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_b7a8c2d5a0da24d2517c96ef4de15361.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

تقارير: القوى الأوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا في يوليو

10:59 GMT 18.08.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورطيار على خلفية مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
طيار على خلفية مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف معهد "كييل" الاقتصادي العالمي عن تقارير جديدة تفيد بأن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.
ونقلت مجلة "بولوتيكو" عن المعهد، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط.
واعتبرت المجلة أن عدم مساعدة أوكرانيا عسكريا من القوى الأوروبية خلال الشهر الماضي من التحولات التاريخية في سياسة الدفاع الأوروبية، كما يعني أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد تتضاءل في وقت تشن فيه كييف هجوما مضادا حاسما.
وأضافت تقارير المعهد أن القوى الأوروبية الكبرى لا تواكب المساعدة العسكرية القادمة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وأن القوى الأوروبية بعد أن قادوا الهجوم فإن مساعداتهم قد تفقد زخمها.
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
أمريكا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في أوكرانيا
أمس, 20:43 GMT
من جانبه، قال كريستوف تريبيش، رئيس فريق تعقب الدعم الأوكراني في معهد "كييل"، إن البيانات أظهرت أن الالتزامات بالمساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا كانت في اتجاه الانخفاض منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي.
وأضاف تريبيش: "على الرغم من دخول الحرب مرحلة حرجة، فقد جفت مبادرات المساعدات الجديدة".
يشار إلى أن الحلفاء الغربيين كانوا قد التقوا، الأسبوع الماضي، في كوبنهاغن لجمع تعهدات بتعزيز الجيش الأوكراني، وبالفعل جمعوا التزامات بقيمة 1.5 مليار يورو، لكن تريبيش، الذي قال إن فريقه لا يزال يحلل الأرقام، محذرا من أن مبلغ المساعدات المعلنة مؤخرا "هزيل مقارنة بما أثير في المؤتمرات السابقة".
وفي وقت سابق، قال عضو الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) عن ولاية أريزونا، بول غوسار، في اجتماع للكونغرس إن الولايات المتحدة ترتكب خطأ من خلال الاستمرار في التدخل في الأزمة الأوكرانية، التي لا تمس بشكل مباشر قضايا الأمن القومي.
ودعم أعضاء جمهوريون آخرون في الكونغرس، مثل مارغوري تايلور غرين، من ولاية جورجيا، وتوماس ماسي من ولاية كنتاكي، موقف غوسار.
وأشار السياسي إلى أن "مساعدة كييف تضعف واشنطن بشكل خطير، وتستنزف ترساناتها العسكرية، بينما لا تسهم بأي شكل من الأشكال في تسوية الصراع"، وشدد غوسار أيضا على أن السلطات الأمريكية غير "مهتمة بإيجاد حل سريع للأزمة في أوكرانيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала