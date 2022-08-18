عربي
https://sputnikarabic.ae/20220818/تلغراف-الغرب-يخفض-الدعم-لكييف-في-حال-لم-تنجح-1066575244.html
"تلغراف": الغرب يخفض الدعم لكييف في حال لم تنجح
"تلغراف": الغرب يخفض الدعم لكييف في حال لم تنجح
أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن "عدم نجاح القوات المسلحة الأوكرانية في إحراز تقدم عسكري في هجوم مضاد على محاور دونباس ومقاطعة خيرسون في الأشهر الثلاثة... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T12:09+0000
2022-08-18T12:12+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1066574987_139:0:2400:1272_1920x0_80_0_0_5d782cb9f740e68c3174bb514fefd7cd.jpg
وبحسب الصحيفة، فإن "الوقت لتغيير مجرى القتال ينفذ لدى أوكرانيا بسبب اقتراب فصل الشتاء، نظرا لاعتماد عدد من الدول الأوروبية على الطاقة الروسية، الأمر الذي قد يثير الاستياء العام على نطاق واسع، ناهيك عن تردي الأزمة الاقتصادية، وبالتالي يجبر الحكومات الغربية على إعادة النظر في موقفها من دعم كييف وبالأخص العقوبات المفروضة على روسيا التي لم تؤتِ ثمارها".كما رأت "تلغراف" أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقترح، خلال قمّة العشرين المقرر عقدها في إندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحقيق هدنة مع كييف بشريطة أن تحتفظ روسيا بالسيطرة على دونباس، وشبه جزيرة القرم وسلسلة من المناطق المحررة في خضم العملية العسكرية الروسية الخاصة".واختتمت الصحيفة باستنتاج أن قادة الغرب سيدفعون زيلينسكي إلى توقيع هدنة مع موسكو، وذلك على خلفية القضايا الاقتصادية الحادّة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1066574987_659:0:2355:1272_1920x0_80_0_0_75893e0699958af59687b7fae47b596d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كاريكاتير, وسائط متعددة
كاريكاتير, وسائط متعددة

"تلغراف": الغرب يخفض الدعم لكييف في حال لم تنجح

12:09 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 18.08.2022)
الغرب يقلص الدعم لكييف قريبا
الغرب يقلص الدعم لكييف قريبا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
تابعنا عبرTelegram
أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن "عدم نجاح القوات المسلحة الأوكرانية في إحراز تقدم عسكري في هجوم مضاد على محاور دونباس ومقاطعة خيرسون في الأشهر الثلاثة المقبلة، قد يؤدي إلى تباطؤ الدعم الغربي لنظام كييف".
وبحسب الصحيفة، فإن "الوقت لتغيير مجرى القتال ينفذ لدى أوكرانيا بسبب اقتراب فصل الشتاء، نظرا لاعتماد عدد من الدول الأوروبية على الطاقة الروسية، الأمر الذي قد يثير الاستياء العام على نطاق واسع، ناهيك عن تردي الأزمة الاقتصادية، وبالتالي يجبر الحكومات الغربية على إعادة النظر في موقفها من دعم كييف وبالأخص العقوبات المفروضة على روسيا التي لم تؤتِ ثمارها".

كما رأت "تلغراف" أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقترح، خلال قمّة العشرين المقرر عقدها في إندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحقيق هدنة مع كييف بشريطة أن تحتفظ روسيا بالسيطرة على دونباس، وشبه جزيرة القرم وسلسلة من المناطق المحررة في خضم العملية العسكرية الروسية الخاصة".

واختتمت الصحيفة باستنتاج أن قادة الغرب سيدفعون زيلينسكي إلى توقيع هدنة مع موسكو، وذلك على خلفية القضايا الاقتصادية الحادّة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала