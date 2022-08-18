https://sputnikarabic.ae/20220818/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تم-نقل-10-ملايين-طن-من-الحبوب-خارج-أوكرانيا-1066592195.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: تم نقل 10 ملايين طن من الحبوب خارج أوكرانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: تم نقل 10 ملايين طن من الحبوب خارج أوكرانيا
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه تم نقل 10 ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية خارج أوكرانيا، لافتة إلى أن الممرات الآمنة عززت عملية... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T16:17+0000
2022-08-18T16:17+0000
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وقالت فون دير لاين، في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس، إنه "تم نقل 10 ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية خارج أوكرانيا.. وقد ساعد التنفيذ السريع للممرات الخاصة بنا على تعزيز هذه الصادرات".وأعلن مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، اليوم الخميس، أن موسكو تتعاون بنشاط مع الأمم المتحدة لإلغاء حظر تصدير الأسمدة والحبوب وغيرها من المنتجات الروسية، فمن دون حل هذه المشكلة، لا يمكن حل مشكلة الأمن الغذائي.وأشار إليتشيف إلى أنه ما لم يتم القضاء على تلك العقبات المصطنعة غير الشرعية التي يواجهها الغرب والتي تواجهها الشركات الروسية في ممارسة النشاط الاقتصادي الخارجي، فمن الصعب استعادة الأداء الطبيعي لسلاسل التوريد وحل المشكلات الأخرى المتعلقة بضمان الأمن الغذائي.ووقّع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في إسطنبول، في 22 يوليو/تموز الماضي، وثيقتين متصلتين لمعالجة مشاكل إمدادات الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20220806/الدفاع-التركية-سفينة-محملة-بـ33-ألف-طن-من-الذرة-قادمة-من-ميناء-أوديسا-تصل-إلى-إسطنبول--1066068321.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيسة المفوضية الأوروبية: تم نقل 10 ملايين طن من الحبوب خارج أوكرانيا
16:17 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 16:34 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه تم نقل 10 ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية خارج أوكرانيا، لافتة إلى أن الممرات الآمنة عززت عملية التصدير.
وقالت فون دير لاين، في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس، إنه "تم نقل 10 ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية خارج أوكرانيا.. وقد ساعد التنفيذ السريع للممرات الخاصة بنا على تعزيز هذه الصادرات".
وأعلن مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، اليوم الخميس، أن موسكو تتعاون بنشاط مع الأمم المتحدة لإلغاء حظر تصدير الأسمدة والحبوب وغيرها من المنتجات الروسية، فمن دون حل هذه المشكلة، لا يمكن حل مشكلة الأمن الغذائي.
وقال إليتشيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بوفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها لتوريد الأغذية والأسمدة والمواد الخام الروسية ونقلها إلى الأسواق العالمية، أود أن أشير إلى ما يلي: نحن نتعاون بنشاط مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهي بدورها تستهدف العمل مع واشنطن وبروكسل والشركات الأجنبية الخاصة، والعالم كله، ولا سيما البلدان النامية، يهتمون بتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء الدولية".
وأشار إليتشيف إلى أنه ما لم يتم القضاء على تلك العقبات المصطنعة غير الشرعية التي يواجهها الغرب والتي تواجهها الشركات الروسية في ممارسة النشاط الاقتصادي الخارجي، فمن الصعب استعادة الأداء الطبيعي لسلاسل التوريد وحل المشكلات الأخرى المتعلقة بضمان الأمن الغذائي.
ووقّع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في إسطنبول، في 22 يوليو/تموز الماضي، وثيقتين متصلتين لمعالجة مشاكل إمدادات الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية.