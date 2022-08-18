https://sputnikarabic.ae/20220818/طهران-سندخل-مرحلة-جديدة-في-فيينا-بعد-تلقي-رد-أمريكا-على-مقترحاتنا-بشأن-الاتفاق-النووي-1066578903.html
طهران: سندخل مرحلة جديدة في فيينا بعد تلقي رد أمريكا على مقترحاتنا بشأن الاتفاق النووي
طهران: سندخل مرحلة جديدة في فيينا بعد تلقي رد أمريكا على مقترحاتنا بشأن الاتفاق النووي
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن بلاده ستدخل مرحلة جديدة من مفاوضات فيينا بعد تلقي رد واشنطن على مقترحاتها حول الاتفاق النووي... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
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طهران - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان أن عبد اللهيان بحث ونظيره العماني بدر البوسعيدي في اتصال هاتفي "العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم ومفاوضات فيينا النووية".وأضاف عبد اللهيان "إذا لم يتم الاتفاق على كل شيء فلا يمكن القول بشكل نهائي بأنه يمكن الوصول إلى اتفاق ثابت وجيد".من جهته، عبر البوسعيدي عن أمله "بأن تتوصل الأطراف في فيينا إلى اتفاق يرضي الجميع"، حسب بيان الخارجية الإيرانية.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في إيران، أبو الفضل عموئي، إن الجانب الأوروبي أرسل إلى طهران مقترحات جديدة بشأن المفاوضات النووية، لافتا إلى أن بلاده تقدمت أيضا للجانب الأوروبي بمقترحات.وأشار عموئي، في تصريحات له، إلى أن "المفاوضات النووية قطعت خطوات إلى الأمام وأن المفاوضات جرت في فيينا الأسبوع الماضي".وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: "مقترحات جديدة وصلت إلى الجمهورية الإسلامية كما تم تقديم مقترحاتنا إلى الجانب الأوروبي".
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أخبار العالم الآن, إيران
طهران: سندخل مرحلة جديدة في فيينا بعد تلقي رد أمريكا على مقترحاتنا بشأن الاتفاق النووي
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن بلاده ستدخل مرحلة جديدة من مفاوضات فيينا بعد تلقي رد واشنطن على مقترحاتها حول الاتفاق النووي مشترطا ذلك أيضا بضمان منافع إيران الاقتصادية ومراعاة "خطوطها الحمراء".
طهران - سبوتنيك
. وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان أن عبد اللهيان بحث ونظيره العماني بدر البوسعيدي في اتصال هاتفي "العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم ومفاوضات فيينا النووية".
وتابع عبد اللهيان "بعد تلقي رد أمريكا بشأن مقترحاتنا وبعد أن نطمئن من جهة حصول إيران على منافعها الاقتصادية في الاتفاق وعدم تخطي الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية سوف ندخل مرحلة جديدة في فيينا".
وأضاف عبد اللهيان "إذا لم يتم الاتفاق على كل شيء فلا يمكن القول بشكل نهائي بأنه يمكن الوصول إلى اتفاق ثابت وجيد".
من جهته، عبر البوسعيدي عن أمله "بأن تتوصل الأطراف في فيينا إلى اتفاق يرضي الجميع"، حسب بيان الخارجية الإيرانية.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في إيران، أبو الفضل عموئي، إن الجانب الأوروبي أرسل إلى طهران مقترحات جديدة بشأن المفاوضات النووية، لافتا إلى أن بلاده تقدمت أيضا للجانب الأوروبي بمقترحات.
وأشار عموئي، في تصريحات له، إلى أن "المفاوضات النووية قطعت خطوات إلى الأمام وأن المفاوضات جرت في فيينا الأسبوع الماضي".
وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: "مقترحات جديدة وصلت إلى الجمهورية الإسلامية كما تم تقديم مقترحاتنا إلى الجانب الأوروبي".