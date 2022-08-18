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https://sputnikarabic.ae/20220818/طيار-مروحية-روسية-يلتقط-صورا-للقواعد-الأمريكية-في-سوريا-فيديو--1066593003.html
طيار مروحية روسية يلتقط صورا للقواعد الأمريكية في سوريا... فيديو
طيار مروحية روسية يلتقط صورا للقواعد الأمريكية في سوريا... فيديو
التقط طيار مروحية تابعة للقوات الجوية - الفضائية الروسية صورا ومقاطع فيديو لقواعد أمريكية شمالي سوريا. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T16:29+0000
2022-08-18T16:34+0000
روسيا
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
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نشر ضباط عسكريون مقاطع فيديو عبر قناة "عملية Z: مراسلو الربيع االروسي العسكريون" على تلغرام، لقطات مثيرة لمروحية روسية تحلق فوق قاعدتي "ديريك" و"خيمو" الأمريكيتين في سوريا.وأظهر أحد مقاطع الفيديو المنظر من النافذة الجانبية لقمرة القيادة، أما المقطع الثاني فيسمح لك بمشاهدة المنشآت العسكرية مباشرة من خلال عيون الطيار.وفي الفيديو، يمكنك أن ترى بالتفصيل المركبات المدرعة، وكذلك الأفراد العسكريون. هؤلاء، على ما يبدو، لاحظوا أن مروحية روسية كانت تحلق فوقهم.
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روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم

طيار مروحية روسية يلتقط صورا للقواعد الأمريكية في سوريا... فيديو

16:29 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 16:34 GMT 18.08.2022)
© Russian Helicoptersطائرة هليكوبتر روسية
طائرة هليكوبتر روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Russian Helicopters
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التقط طيار مروحية تابعة للقوات الجوية - الفضائية الروسية صورا ومقاطع فيديو لقواعد أمريكية شمالي سوريا.
نشر ضباط عسكريون مقاطع فيديو عبر قناة "عملية Z: مراسلو الربيع االروسي العسكريون" على تلغرام، لقطات مثيرة لمروحية روسية تحلق فوق قاعدتي "ديريك" و"خيمو" الأمريكيتين في سوريا.
وأظهر أحد مقاطع الفيديو المنظر من النافذة الجانبية لقمرة القيادة، أما المقطع الثاني فيسمح لك بمشاهدة المنشآت العسكرية مباشرة من خلال عيون الطيار.
وفي الفيديو، يمكنك أن ترى بالتفصيل المركبات المدرعة، وكذلك الأفراد العسكريون. هؤلاء، على ما يبدو، لاحظوا أن مروحية روسية كانت تحلق فوقهم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMT
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