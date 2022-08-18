https://sputnikarabic.ae/20220818/قطر-تقدم-مساعدات-إنسانية-لمتضرري-السيول-في-السودان-1066600550.html

قطر تقدم مساعدات إنسانية لمتضرري السيول في السودان

قطر تقدم مساعدات إنسانية لمتضرري السيول في السودان

قدمت دولة قطر، اليوم الخميس، مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول والأمطار في ولاية نهر النيل شمالي السودان. 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T20:26+0000

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أخبار السودان اليوم

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وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن سفير قطر لدى الخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي، شارك في توزيع المساعدات التي قدمتها مؤسسة "قطر الخيرية" لمساعدة الأسر المتضرّرة من السيول والأمطار في ولاية نهر النيل.وقال مدير مكتب "قطر الخيرية" في السودان، حسن علي عودة، إن المساعدات تضمنت ألف سلة غذائية لستة آلاف مستفيد لسد احتياجاتهم الغذائية لمدة شهر كامل وذلك بوزن إجمالي يبلغ 46 طنا من المواد الغذائية الضرورية.وأعلن سفير قطر عن توجيهات أميرية بتسيير طائرات محملة بالمواد الإيوائية والغذائية والصحية لمساندة وجبر ضرر المتضررين بالسيول والأمطار تصل إلى السودان خلال أيام.وأعلن السودان، يوم الثلاثاء الماضي، عن مصرع 75 شخصا، وإصابة 30 آخرين، وانهيار عدد من المنازل كليا وجزئيا، جراء السيول وسودان الأمطار في البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي.ويوم الأحد أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.

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