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https://sputnikarabic.ae/20220818/مبتكر-يصمم-جهازا-يمكن-الثعابين-من-المشي-بدلا-من-الزحف-فيديو-1066576698.html
مبتكر يصمم جهازا يمكن الثعابين من المشي بدلا من الزحف... فيديو
مبتكر يصمم جهازا يمكن الثعابين من المشي بدلا من الزحف... فيديو
توصل مخترع أمريكي، يدعى آلين بان، إلى ابتكار جديد من شأنه تمكين الثعابين من المشي على أربعة أقدام بدلا من الزحف. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T12:47+0000
2022-08-18T13:21+0000
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ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المهندس الأمريكي آلين بان، بأنه "غريب الأطوار"، وقد كان جهازه عبارة عن أنبوب طويل، وأربعة أرجل بلاستيكية متصلة بلوحة تحكم.ونشر المبتكر مقطع فيديو عبر "يوتيوب" عرض فيه جهازه المبتكر، وقال خلاله إنه يريد "إعادة أرجل الثعابين كما كانت في صورتها الأولى".جاء نجاح هذا الابتكار بعد أن صمم المهندس ذاته نموذجا أوليا غير ناجح على لعبة ثعبان محشوة، ليصمم في النهاية نظاما من أربعة أرجل آلية، كل منها مزود بمحركات متصلة بلوحة تحكم.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مبتكر يصمم جهازا يمكن الثعابين من المشي بدلا من الزحف... فيديو

12:47 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 13:21 GMT 18.08.2022)
CC0 / pixabay / ثعبان (صورة أرشيفية)
ثعبان (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
CC0 / pixabay /
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توصل مخترع أمريكي، يدعى آلين بان، إلى ابتكار جديد من شأنه تمكين الثعابين من المشي على أربعة أقدام بدلا من الزحف.
ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المهندس الأمريكي آلين بان، بأنه "غريب الأطوار"، وقد كان جهازه عبارة عن أنبوب طويل، وأربعة أرجل بلاستيكية متصلة بلوحة تحكم.
ونشر المبتكر مقطع فيديو عبر "يوتيوب" عرض فيه جهازه المبتكر، وقال خلاله إنه يريد "إعادة أرجل الثعابين كما كانت في صورتها الأولى".
جاء نجاح هذا الابتكار بعد أن صمم المهندس ذاته نموذجا أوليا غير ناجح على لعبة ثعبان محشوة، ليصمم في النهاية نظاما من أربعة أرجل آلية، كل منها مزود بمحركات متصلة بلوحة تحكم.
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