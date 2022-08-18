https://sputnikarabic.ae/20220818/مسؤول-قضائي-إيراني-يطالب-بالإفراج-الفوري-عن-المعتقلين-الإيرانيين-في-أمريكا-1066564064.html
مسؤول قضائي إيراني يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين الإيرانيين في أمريكا
مسؤول قضائي إيراني يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين الإيرانيين في أمريكا
طالب مسؤول قضائي إيراني بالإفراج الفوري عن المعتقلين الإيرانيين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنهم يعيشون في أوضاع "غير إنسانية". 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T09:02+0000
2022-08-18T09:02+0000
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وقال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان الوطنية، كاظم غريب آبادي: "قامت أمريكا باعتقال عشرات الإيرانيين الأبرياء بذريعة الالتفاف على إجراءات حظرها الجائرة واللإنسانية".وتابع: "تم إلقاء القبض على شخصين آخرين، هما السيد سرهنك بور والسيد عطار كاشاني (..) يجب الإفراج فورا عن جميع السجناء الأبرياء"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف: "سرهنك بور محتجز في ظروف غير إنسانية. وهو غير مقيم في الولايات المتحدة وعليه أن يدفع إيجار الشقة التي سجن فيها. كما تم حرمانه من خدمات الطوارئ الطبية ويتعين عليه دفع التكاليف الباهظة للعلاج بنفسه. هذا سلوك قاس!".وبداية الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أن مفاوضات تبادل السجناء مع الولايات المتحدة شهدت تقدما كبيرا.وقال زادة إنه يأمل بأن تلتزم واشنطن بتنفيذ التفاهمات بهذا الخصوص لإغلاق هذا الملف الإنساني الذي كان من ضمن أولويات إيران.
https://sputnikarabic.ae/20200428/قلق-إيراني-من-ظروف-اعتقال-1500-مهاجر-في-أمريكا-1045296306.html
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مسؤول قضائي إيراني يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين الإيرانيين في أمريكا
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طالب مسؤول قضائي إيراني بالإفراج الفوري عن المعتقلين الإيرانيين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنهم يعيشون في أوضاع "غير إنسانية".
وقال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان الوطنية، كاظم غريب آبادي: "قامت أمريكا باعتقال عشرات الإيرانيين الأبرياء بذريعة الالتفاف على إجراءات حظرها الجائرة واللإنسانية".
وتابع: "تم إلقاء القبض على شخصين آخرين، هما السيد سرهنك بور والسيد عطار كاشاني (..) يجب الإفراج فورا عن جميع السجناء الأبرياء"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا
".
وأضاف: "سرهنك بور محتجز في ظروف غير إنسانية. وهو غير مقيم في الولايات المتحدة وعليه أن يدفع إيجار الشقة التي سجن فيها. كما تم حرمانه من خدمات الطوارئ الطبية ويتعين عليه دفع التكاليف الباهظة للعلاج بنفسه. هذا سلوك قاس!".
وبداية الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أن مفاوضات تبادل السجناء
مع الولايات المتحدة شهدت تقدما كبيرا.
وقال زادة إنه يأمل بأن تلتزم واشنطن بتنفيذ التفاهمات بهذا الخصوص لإغلاق هذا الملف الإنساني الذي كان من ضمن أولويات إيران.