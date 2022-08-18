https://sputnikarabic.ae/20220818/مصرع-10-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-15-آخرين-إثر-حادث-سير-وسط-نيجيريا-1066600086.html
مصرع 10 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين إثر حادث سير وسط نيجيريا
مصرع 10 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين إثر حادث سير وسط نيجيريا
لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، وأصيب 15 آخرون جراء اصطدام شاحنة بضائع وست مركبات أخرى على طول طريق "جوس-باوتشي السريع" في وسط نيجيريا. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "تريبيون أونلاين" المحلي، اليوم الخميس، عن أحد الشهود قوله، إن "الحادث وقع في محور زاكاليو/بابالي على طول الطريق السريع، حيث فقد سائق شاحنة البضائع السيطرة نتيجة مشكلة فنية واصطدم بعدة سيارات ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على الأقل".وفي السياق، قال قائد قطاع ولاية بلاتو في هيئة السلامة على الطرق الفيدرالية، ألفونسو جودوين، إن "سائق الشاحنة كان تحت السن القانونية وأن الحادث نجم عنه إصابة 15 شخصا".وأضاف أنه تم "نقل المصابين إلى مركز تورو الطبي والجثامين إلى مستشفى جامعة بينغهام التعليمي في جوس".وفي السابع من تموز/يوليو الماضي، لقي 9 مدنيين مصرعهم وأُصيب 12 آخرون، جراء حادث تصادم أربع مركبات على طريق "كادونا-زاريا" شمالي نيجيريا.وفي الثالث من الشهر ذاته، لقي 11 شخصاً مصرعهم إثر حادث سير طريق "لاغوس-إبادان" السريع جنوب غربي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220707/-مصرع-9-مدنيين-وإصابة-12-آخرين-في-حادث-سير-شمالي-نيجيريا-1064814400.html
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مصرع 10 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين إثر حادث سير وسط نيجيريا
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لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، وأصيب 15 آخرون جراء اصطدام شاحنة بضائع وست مركبات أخرى على طول طريق "جوس-باوتشي السريع" في وسط نيجيريا.
القاهرة - سبوتنيك
. ونقل موقع "تريبيون أونلاين" المحلي، اليوم الخميس، عن أحد الشهود قوله، إن "الحادث وقع في محور زاكاليو/بابالي على طول الطريق السريع، حيث فقد سائق شاحنة البضائع السيطرة نتيجة مشكلة فنية واصطدم بعدة سيارات ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على الأقل".
وفي السياق، قال قائد قطاع ولاية بلاتو في هيئة السلامة على الطرق الفيدرالية، ألفونسو جودوين، إن "سائق الشاحنة كان تحت السن القانونية وأن الحادث نجم عنه إصابة 15 شخصا".
وأضاف أنه تم "نقل المصابين إلى مركز تورو الطبي والجثامين إلى مستشفى جامعة بينغهام التعليمي في جوس".
وفي السابع من تموز/يوليو الماضي، لقي 9 مدنيين مصرعهم وأُصيب 12 آخرون، جراء حادث تصادم أربع مركبات على طريق "كادونا-زاريا" شمالي نيجيريا.
وفي الثالث من الشهر ذاته، لقي 11 شخصاً مصرعهم إثر حادث سير طريق "لاغوس-إبادان" السريع جنوب غربي البلاد.