https://sputnikarabic.ae/20220818/ميدفيديف-أكثر-من-نصف-سكان-الاتحاد-الأوروبي-ليسوا-على-استعداد-لدعم-العقوبات-ضد-روسيا-1066557886.html
ميدفيديف: أكثر من نصف سكان الاتحاد الأوروبي ليسوا على استعداد لدعم العقوبات ضد روسيا
ميدفيديف: أكثر من نصف سكان الاتحاد الأوروبي ليسوا على استعداد لدعم العقوبات ضد روسيا
قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن أكثر من نصف سكان الاتحاد الأوروبي، وفي بعض البلدان ثلثهم، غير مستعدين لدعم العقوبات المناهضة لروسيا. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T08:02+0000
2022-08-18T08:02+0000
2022-08-18T08:02+0000
روسيا
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ونشر ميدفيديف منشورا على قناته على "تلغرام"، جاء فيه: "العقوبات ضد روسيا (حسب استطلاعات الرأي أيضا) ليست جاهزة لدعم أكثر من النصف، وفي بعض الدول حتى ثلثي سكانها. خاصة وأن الدعم يقدم على نفقتهم الشخصية البحتة. علاوة على ذلك، كل هذا هراء - من الادخار على حرق الجثث إلى غسل ورق التواليت - من أجل معاقبة روسيا البعيدة، التي لم تؤذ أيا من مواطني الاتحاد الأوروبي من خلال عمليتها في أوكرانيا".وبحسب رأيه، يبدأ المواطن الأوروبي العادي في التفكير في سبب دفع ثمن خطايا الآخرين. وأكد ميدفيديف: "بالطبع، نريد تعاونا سلميا وتجارة وتبادلات وأشياء أخرى طبيعية لكل شيء. نحن لا نعزل أنفسنا عن أي شخص، نحن نؤيد أي مقترحات معقولة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف: أكثر من نصف سكان الاتحاد الأوروبي ليسوا على استعداد لدعم العقوبات ضد روسيا
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قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن أكثر من نصف سكان الاتحاد الأوروبي، وفي بعض البلدان ثلثهم، غير مستعدين لدعم العقوبات المناهضة لروسيا.
ونشر ميدفيديف منشورا على قناته على "تلغرام"، جاء فيه: "العقوبات ضد روسيا (حسب استطلاعات الرأي أيضا) ليست جاهزة لدعم أكثر من النصف، وفي بعض الدول حتى ثلثي سكانها. خاصة وأن الدعم يقدم على نفقتهم الشخصية البحتة. علاوة على ذلك، كل هذا هراء - من الادخار على حرق الجثث إلى غسل ورق التواليت - من أجل معاقبة روسيا البعيدة، التي لم تؤذ أيا من مواطني الاتحاد الأوروبي من خلال عمليتها في أوكرانيا".
وبحسب رأيه، يبدأ المواطن الأوروبي العادي في التفكير في سبب دفع ثمن خطايا الآخرين.
وأكد ميدفيديف
: "بالطبع، نريد تعاونا سلميا وتجارة وتبادلات وأشياء أخرى طبيعية لكل شيء. نحن لا نعزل أنفسنا عن أي شخص، نحن نؤيد أي مقترحات معقولة".