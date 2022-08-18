https://sputnikarabic.ae/20220818/نبيه-بري-يجري-عددا-من-اللقاءات-مع-مسؤولين-دبلوماسيين-1066577816.html
نبيه بري يجري عددا من اللقاءات مع مسؤولين دبلوماسيين
نبيه بري يجري عددا من اللقاءات مع مسؤولين دبلوماسيين
ودع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، السفير العراقي حيدر شياع البراك بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T13:23+0000
2022-08-18T13:23+0000
2022-08-18T13:23+0000
لبنان
العالم العربي
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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الوطنية للإعلام إن بري استقبل كذلك القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان عبد الله سليمان الشاهين لاستعراض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت.في سياق متصل، التقى بري أيضا بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، كما استعرض بري آخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال استقباله النائب أحمد الخير، وبعد الظهر استقبل المستشار الثقافي السابق لسفارة إيران في لبنان الدكتور محمد مهدي شريعتمدار.وفي وقت سابق، خاطب بري العراقيين في رسالته قائلا: "إلى الشعب العراقي الشقيق من خلال دولة رئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي المحترم. يطيب لي بإسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي اللبناني باسم اللبنانيين أن نعبر لسيادتكم عن دعمنا وتأييدنا المطلقين للمبادرة الوطنية التي أطلقتموها والرامية إلى عقد طاولة حوار وطني للوصول إلى حل سياسي للأزمة السياسية التي يعاني منها العراق الشقيق تحت سقف التآزر والأخوة في الوطن والمواطنية".
لبنان
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
نبيه بري يجري عددا من اللقاءات مع مسؤولين دبلوماسيين
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ودع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، السفير العراقي حيدر شياع البراك بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.
وقالت وكالة الأنباء
اللبنانية الوطنية للإعلام إن بري استقبل كذلك القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان عبد الله سليمان الشاهين لاستعراض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت.
في سياق متصل، التقى بري أيضا بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، كما استعرض بري آخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال استقباله النائب أحمد الخير، وبعد الظهر استقبل المستشار الثقافي السابق لسفارة إيران في لبنان الدكتور محمد مهدي شريعتمدار.
وفي وقت سابق، خاطب بري العراقيين في رسالته قائلا: "إلى الشعب العراقي الشقيق من خلال دولة رئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي المحترم. يطيب لي بإسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي اللبناني باسم اللبنانيين أن نعبر لسيادتكم عن دعمنا وتأييدنا المطلقين للمبادرة الوطنية التي أطلقتموها والرامية إلى عقد طاولة حوار وطني للوصول إلى حل سياسي للأزمة السياسية التي يعاني منها العراق الشقيق تحت سقف التآزر والأخوة في الوطن والمواطنية".