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نيوزيلندا... العثور على رفات طفلين داخل حقائب بيعت في مزاد
نيوزيلندا... العثور على رفات طفلين داخل حقائب بيعت في مزاد
عثر على رفات بشرية تعود لطفلين، في حقائب تم شراؤها كجزء من مزاد لبضائع متروكة في وحدة تخزين جنوبي مدينة أوكلاند، في نيوزيلندا. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T09:14+0000
2022-08-18T09:50+0000
نيوزيلاندا
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أفادت وكالة الأنباء النيوزيلندية، بأن المحقق توفيلاو فامانويا فايلوا، أكد أن الجثتين اللتين عثر عليهما داخل حقائب في عقار بمانوريوا في 11 أغسطس/ آب الجاري، تعود لطفلين في سن المدرسة الابتدائية.وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطفلين قد يكونا توفيا منذ سنوات عديدة، قبل أن يتم العثور على جثتيهما، مبينا أن الشرطة ما زالت في المراحل الأولى من التحقيق، و"تتابع خطوط تحقيق إيجابية" فيما يتعلق باستئجار وحدة التخزين.وأفاد بأن "أعمار الطفلين تتراوح بين 5 و 10 سنوات وأن الشرطة تعمل على تحديد متى وأين توفيا... ما يمكنني قوله هو أننا نحقق تقدما جيدا للغاية في دراسة الحمض النووي".وقال فايلوا إن الشرطة تتابع "خطوط تحقيق إيجابية" فيما يتعلق باستئجار وحدة التخزين.وختم "نحن نبذل قصارى جهدنا لاختتام التحقيق ومعرفة ما حدث لهؤلاء الأطفال الصغار".
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نيوزيلندا... العثور على رفات طفلين داخل حقائب بيعت في مزاد

09:14 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 09:50 GMT 18.08.2022)
© AP Photo / Brett Phibbsهجوم على محل تجاري في مدينة أوكلاند، نيوزيلندا 3 سبتمبر 2021
هجوم على محل تجاري في مدينة أوكلاند، نيوزيلندا 3 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Brett Phibbs
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عثر على رفات بشرية تعود لطفلين، في حقائب تم شراؤها كجزء من مزاد لبضائع متروكة في وحدة تخزين جنوبي مدينة أوكلاند، في نيوزيلندا.
أفادت وكالة الأنباء النيوزيلندية، بأن المحقق توفيلاو فامانويا فايلوا، أكد أن الجثتين اللتين عثر عليهما داخل حقائب في عقار بمانوريوا في 11 أغسطس/ آب الجاري، تعود لطفلين في سن المدرسة الابتدائية.
وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطفلين قد يكونا توفيا منذ سنوات عديدة، قبل أن يتم العثور على جثتيهما، مبينا أن الشرطة ما زالت في المراحل الأولى من التحقيق، و"تتابع خطوط تحقيق إيجابية" فيما يتعلق باستئجار وحدة التخزين.
وأفاد بأن "أعمار الطفلين تتراوح بين 5 و 10 سنوات وأن الشرطة تعمل على تحديد متى وأين توفيا... ما يمكنني قوله هو أننا نحقق تقدما جيدا للغاية في دراسة الحمض النووي".
وقال فايلوا إن الشرطة تتابع "خطوط تحقيق إيجابية" فيما يتعلق باستئجار وحدة التخزين.
وختم "نحن نبذل قصارى جهدنا لاختتام التحقيق ومعرفة ما حدث لهؤلاء الأطفال الصغار".
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