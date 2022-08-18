https://sputnikarabic.ae/20220818/واشنطن-تطالب-إسرائيل-بتغيير-تكتيكاتها-العسكرية-في-الضفة-الغربية-على-خلفية-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة--1066550286.html
واشنطن تطالب إسرائيل بتغيير تكتيكاتها العسكرية في الضفة الغربية على خلفية مقتل شيرين أبو عاقلة
واشنطن تطالب إسرائيل بتغيير تكتيكاتها العسكرية في الضفة الغربية على خلفية مقتل شيرين أبو عاقلة
كشف موقع "أكسيوس" عن طلب الإدارة الأمريكية من إسرائيل، إعادة النظر في تكتيكات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، بعد مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T03:25+0000
2022-08-18T03:25+0000
2022-08-18T03:25+0000
إسرائيل
شيرين أبو عاقلة
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب موقع "أكسيوس"، بعد وقت قصير من لقائه مع عائلة أبو عاقلة، التي تحمل الجنسية الأمريكية، في واشنطن في يوليو، اتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وطالب بنشر النتائج النهائية للتحقيق في وفاة الصحفية في أقرب وقت ممكن.وقال الموقع: "طلب أيضا مراجعة قواعد الاشتباك للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، قائلا إن ذلك سيكون خطوة مسؤولة في قضية أبو عاقلة".كما أخبر بلينكن غانتس أنه، في رأيه، إما أن قواعد الاشتباك في ذلك اليوم لم تحترمها إسرائيل على الإطلاق، أو أنها "بحاجة إلى مراجعة".وأشار وزير الخارجية في المحادثة إلى أن الصحفية المتوفاة كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص، مما يدل على ارتباطها بالصحافة.بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي لوزيرة الخارجية الأمريكي إن الوضع أثناء إدارة العمليات العسكرية "ليس واضحا دائما".
https://sputnikarabic.ae/20220811/تدشين-شارع-في-رام-الله-يحمل-اسم-شيرين-أبو-عاقلة-1066277144.html
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إسرائيل, شيرين أبو عاقلة
واشنطن تطالب إسرائيل بتغيير تكتيكاتها العسكرية في الضفة الغربية على خلفية مقتل شيرين أبو عاقلة
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كشف موقع "أكسيوس" عن طلب الإدارة الأمريكية من إسرائيل، إعادة النظر في تكتيكات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، بعد مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
واشنطن - سبوتنيك
. وبحسب موقع "أكسيوس"، بعد وقت قصير من لقائه مع عائلة أبو عاقلة، التي تحمل الجنسية الأمريكية، في واشنطن في يوليو، اتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وطالب بنشر النتائج النهائية للتحقيق في وفاة الصحفية في أقرب وقت ممكن.
وقال الموقع: "طلب أيضا مراجعة قواعد الاشتباك للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، قائلا إن ذلك سيكون خطوة مسؤولة في قضية أبو عاقلة".
كما أخبر بلينكن غانتس أنه، في رأيه، إما أن قواعد الاشتباك في ذلك اليوم لم تحترمها إسرائيل على الإطلاق، أو أنها "بحاجة إلى مراجعة".
وأشار وزير الخارجية في المحادثة إلى أن الصحفية المتوفاة كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص، مما يدل على ارتباطها بالصحافة.
بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي لوزيرة الخارجية الأمريكي إن الوضع أثناء إدارة العمليات العسكرية "ليس واضحا دائما".