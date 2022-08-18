https://sputnikarabic.ae/20220818/وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-يبحثون-نهاية-أغسطس-إصدار-التأشيرات-للمواطنين-الروس--1066575389.html
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون نهاية أغسطس إصدار التأشيرات للمواطنين الروس
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون نهاية أغسطس إصدار التأشيرات للمواطنين الروس
يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي نهاية آب/ أغسطس الجاري، مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، بعد دعوات لمنع إصدار تأشيرات دخول... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T12:20+0000
2022-08-18T12:20+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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أمستردام - سبوتنيك. قالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة، أنيتا هيبر، خلال إحاطة إعلامية، "وزراء خارجية الدول الأعضاء سيناقشون خلال اجتماعهم في 30 و31 آب/ أغسطس في براغ، مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس".وأشارت إلى أن "المفوضية الأوروبية في تواصل مستمر مع الدول الأعضاء".وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيستريت، قد أعلن في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يناقش محتوى الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر إصدار تأشيرة "شنغن".وقال هيبيستريت ردا على سؤال حول ما إذا كان المستشار الألماني، أولاف شولتز، يدعم شخصيا مقترح بعض دول الاتحاد الأوروبي حظر إصدار تأشيرة شنغن للمواطنين الروس: "نحن في الاتحاد الأوروبي، بصدد مناقشة الحزمة السابعة من العقوبات، وما قد تتضمنه".وأضاف: "الأسئلة التي طرحتموها تلعب دورا في ذلك. في هذا الصدد لا يوجد حتى الآن موقف موحد، وكذلك لا يوجد موقف موحد من جانب الحكومة حول كيفية التعامل مع هذا الأمر".
https://sputnikarabic.ae/20220818/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066550557.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون نهاية أغسطس إصدار التأشيرات للمواطنين الروس
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يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي نهاية آب/ أغسطس الجاري، مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، بعد دعوات لمنع إصدار تأشيرات دخول للروس في إطار العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
أمستردام - سبوتنيك. قالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة، أنيتا هيبر، خلال إحاطة إعلامية، "وزراء خارجية الدول الأعضاء سيناقشون خلال اجتماعهم في 30 و31 آب/ أغسطس في براغ، مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس".
وأشارت إلى أن "المفوضية الأوروبية في تواصل مستمر مع الدول الأعضاء".
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيستريت، قد أعلن في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يناقش محتوى الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر إصدار تأشيرة "شنغن".
وقال هيبيستريت ردا على سؤال حول ما إذا كان المستشار الألماني، أولاف شولتز، يدعم شخصيا مقترح بعض دول الاتحاد الأوروبي حظر إصدار تأشيرة شنغن للمواطنين الروس: "نحن في الاتحاد الأوروبي، بصدد مناقشة الحزمة السابعة من العقوبات، وما قد تتضمنه".
وأضاف: "الأسئلة التي طرحتموها تلعب دورا في ذلك. في هذا الصدد لا يوجد حتى الآن موقف موحد، وكذلك لا يوجد موقف موحد من جانب الحكومة حول كيفية التعامل مع هذا الأمر".