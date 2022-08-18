تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
11:18 GMT 18.08.2022
11:03 GMT 18.08.2022
10:37 GMT 18.08.2022
09:03 GMT 18.08.2022
08:42 GMT 18.08.2022
08:21 GMT 18.08.2022
08:12 GMT 18.08.2022
08:12 GMT 18.08.2022
أشارت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيعرض خلال زيارته لأوكرانيا على الرئيس فلاديمير زيلينسكي، تنظيم لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب ما نقلت قناة "هابر" التركية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإنه من المتوقع أن يعرض أردوغان على زيلينسكي تنظيم لقائه مع بوتين.
في غضون ذلك، قالت شبكة CNN Turk نقلا عن مصادر إن بوتين وزيلينسكي قد يجتمعان لتحديد "خارطة طريق" لأوكرانيا.
وبحسب ما نقلت قناة "هابر" التركية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإنه من المتوقع أن يعرض أردوغان على زيلينسكي تنظيم لقائه مع بوتين.
في غضون ذلك، قالت شبكة CNN Turk نقلا عن مصادر إن بوتين وزيلينسكي قد يجتمعان لتحديد "خارطة طريق" لأوكرانيا.
07:23 GMT 18.08.2022
06:56 GMT 18.08.2022
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قتل أكثر من 80 شخصا وإصابة 50 آخرين من قوات مشاة البحرية الأوكرانية بعد استهدافهم بأسلحة عالية الدقة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قذائف المدفعية الروسية حيدت أكثر من 250 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الكتيبة 37 من لواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية فقدت قدرتها القتالية تماما، وتجاوزت خسائرها 60 في المئة، من قواتها.
كما تم استهداف قاعدة مؤقتة للمرتزقة في خاركوف، بأسلحة عالية الدقة وأدت لمقتل أكثر من 90 مسلحا.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قذائف المدفعية الروسية حيدت أكثر من 250 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الكتيبة 37 من لواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية فقدت قدرتها القتالية تماما، وتجاوزت خسائرها 60 في المئة، من قواتها.
كما تم استهداف قاعدة مؤقتة للمرتزقة في خاركوف، بأسلحة عالية الدقة وأدت لمقتل أكثر من 90 مسلحا.
06:18 GMT 18.08.2022
06:06 GMT 18.08.2022
05:34 GMT 18.08.2022
مقتل شخصين في قصف أوكراني استهدف جمهورية دونيتسك الشعبية
ذكر مقر الدفاع الإقليمي في الجمهورية أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 9 آخرون، خلال الـ24 ساعة الماضية.
04:23 GMT 18.08.2022