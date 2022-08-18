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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220818/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066550557.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T09:41+0000
2022-08-18T09:48+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры, روسيا
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры, روسيا
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

09:41 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 09:48 GMT 18.08.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
11:18 GMT 18.08.2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
زيلينسكي يصل إلى لفوف للقاء غوتيريش وأردوغان
11:16 GMT
11:03 GMT 18.08.2022
مستشفى ألنبرغ لمعالجة أمراض النفس المهجورة، في منطقة كالينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
الدفاع الروسية: وصول ثلاث طائرات من طراز "ميغ 31" مزودة بصواريخ "كينجال" إلى كالينينغراد
11:04 GMT
10:37 GMT 18.08.2022
09:03 GMT 18.08.2022
08:42 GMT 18.08.2022
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
الدفاع الروسية: كييف تخطط لكارثة نووية تهدد أوروبا
08:41 GMT
08:21 GMT 18.08.2022
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 خبازًا يصنع الخبز في مخبز في مدينة سكادوفسك بأوكرانيا، بمنطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
وزارة الاقتصاد: الخصخصة في أوكرانيا ستبدأ بالمخابز ومعامل المشروبات الكحولية
08:17 GMT
08:12 GMT 18.08.2022
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
ميدفيديف: أكثر من نصف سكان الاتحاد الأوروبي ليسوا على استعداد لدعم العقوبات ضد روسيا
08:02 GMT
08:12 GMT 18.08.2022
إعلام: أردوغان يعرض خلال زيارته لأوكرانيا تنظيم لقاء يجمع بوتين وزيلينسكي
أشارت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيعرض خلال زيارته لأوكرانيا على الرئيس فلاديمير زيلينسكي، تنظيم لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب ما نقلت قناة "هابر" التركية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإنه من المتوقع أن يعرض أردوغان على زيلينسكي تنظيم لقائه مع بوتين.
في غضون ذلك، قالت شبكة CNN Turk نقلا عن مصادر إن بوتين وزيلينسكي قد يجتمعان لتحديد "خارطة طريق" لأوكرانيا.
07:23 GMT 18.08.2022
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
موسكو تنتظر من واشنطن إصدار تأشيرات للافروف والوفد المرافق للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة
07:21 GMT
06:56 GMT 18.08.2022
الدفاع الروسية تعلن تصفية نحو 80 جنديا من مشاة البحرية الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قتل أكثر من 80 شخصا وإصابة 50 آخرين من قوات مشاة البحرية الأوكرانية بعد استهدافهم بأسلحة عالية الدقة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قذائف المدفعية الروسية حيدت أكثر من 250 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الكتيبة 37 من لواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية فقدت قدرتها القتالية تماما، وتجاوزت خسائرها 60 في المئة، من قواتها.
كما تم استهداف قاعدة مؤقتة للمرتزقة في خاركوف، بأسلحة عالية الدقة وأدت لمقتل أكثر من 90 مسلحا.
06:18 GMT 18.08.2022
حوض تبريد محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: كييف تستعد لاستفزاز في محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال زيارة غوتيريش
06:46 GMT
06:06 GMT 18.08.2022
حصاد الحبوب في حقول بوسيفنينسكايا بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
موسكو تعمل مع الأمم المتحدة لحل مشكلة تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية
05:28 GMT
05:34 GMT 18.08.2022
مقتل شخصين في قصف أوكراني استهدف جمهورية دونيتسك الشعبية
ذكر مقر الدفاع الإقليمي في الجمهورية أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 9 آخرون، خلال الـ24 ساعة الماضية.
04:23 GMT 18.08.2022
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
سلطات زابوروجيه تدعو الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة منطقتهم
04:22 GMT
04:04 GMT 18.08.2022
روسيا تجري حوار مع الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيارة محطة زابوروجيه
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