https://sputnikarabic.ae/20220819/أردوغان-لا-خلاف-مع-الشعب-المصري-ونحتاج-إلى-إقامة-السلام-هناك-في-أقرب-وقت-1066610009.html

أردوغان: لا خلاف مع الشعب المصري ونحتاج إلى إقامة السلام هناك في أقرب وقت

أردوغان: لا خلاف مع الشعب المصري ونحتاج إلى إقامة السلام هناك في أقرب وقت

أكد الرئيس التركي رجب طيب ردوغان أهمية الوفاق مع الشعب المصري، وذلك في ظل تباطؤ إجراءات المصالحة بعد قطيعة دامت سنوات. 19.08.2022, سبوتنيك عربي

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وقال أردوغان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة، "تجمعنا بالشعب المصري أخوّة. لا يمكن أن يكون هناك خلاف مع الشعب المصري، لهذا السبب نحتاج إلى إقامة هذا السلام هناك في أقرب وقت ممكن".وكانت تركيا قد اتخذت إجراءات عدة لإثبات رغبتها الصادقة في التقارب مع مصر، من بينها تحجيم القنوات المعارضة للحكومة المصرية التي تبث من أراضيها وإقرار البرلمان التركي مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع البرلمان المصري.وعلى عكس التفاؤل الذي ساد علاقات القاهرة وأنقرة، بعد المحادثات "الاستكشافية" برئاسة وزيري خارجية البلدين بالقاهرة، العام الماضي، تباطأت اللقاءات بين مسؤولي البلدين، وتجاهلت السلطات المصرية تعيين سفير في أنقرة.وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد كشف في تصريحات تلفزيونية في 13 يونيو من العام الماضي، عن تقديم مصر حزمة من المطالب والتوقعات للجانب التركي، إذا تمت مراعاتها سيتم تذليل مصاعب عودة العلاقات إلى طبيعتها، مؤكدا أن رفع مستوى العلاقات سيكون "في الوقت المناسب"، وبما يراعي المصالح المصرية.

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