https://sputnikarabic.ae/20220819/أردوغان-يتوجب-علينا-اتخاذ-خطوات-متقدمة-مع-سوريا-لإفساد-العديد-من-المخططات-1066609181.html
أردوغان: يتوجب علينا اتخاذ خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات
أردوغان: يتوجب علينا اتخاذ خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، على حد قوله. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T09:45+0000
2022-08-19T09:45+0000
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وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية، اليوم الجمعة: "الولايات المتحدة وقوات التحالف هم المغذّون للإرهاب في سوريا في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك".وأضاف: "يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا، يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي. هدفنا ليس الفوز على نظام الأسد بل مكافحة الإرهاب في شمال سوريا وشرق الفرات". وتابع الرئيس التركي:واستطرد: "كنا دائما جزءا من الحل وأخذنا على عاتقنا تحمل المسؤولية حيال سوريا وهدفنا الحفاظ على السلام الإقليمي وحماية بلادنا من التهديدات الخطيرة الناجمة عن الأزمة".وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، كشف قبل أيام عن عقده لقاء سريعا -لم يفصح عنه من قبل- مع نظيره السوري، فيصل المقداد، العام الماضي، على هامش قمة حركة عدم الانحياز في بلغراد.وفي سياق متصل، أكد جاويش أوغلو أن فكرة إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، غير واردة حاليا، وذلك في أعقاب تقارير صحفية حول إمكانية إجراء الاتصال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: يتوجب علينا اتخاذ خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات
09:45 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 09:50 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، على حد قوله.
وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية، اليوم الجمعة: "الولايات المتحدة وقوات التحالف هم المغذّون للإرهاب في سوريا في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك".
وأضاف: "يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا، يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي. هدفنا ليس الفوز على نظام الأسد بل مكافحة الإرهاب في شمال سوريا وشرق الفرات". وتابع الرئيس التركي:
ليس لدينا أطماع في أراضي سوريا، والشعب السوري هم أشقاؤنا ونولي أهمية لوحدة أراضيهم، ويتعين على النظام إدراك ذلك.
واستطرد: "كنا دائما جزءا من الحل وأخذنا على عاتقنا تحمل المسؤولية حيال سوريا وهدفنا الحفاظ على السلام الإقليمي وحماية بلادنا من التهديدات الخطيرة الناجمة عن الأزمة".
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، كشف قبل أيام عن عقده لقاء سريعا -لم يفصح عنه من قبل- مع نظيره السوري، فيصل المقداد، العام الماضي، على هامش قمة حركة عدم الانحياز في بلغراد.
وفي سياق متصل، أكد جاويش أوغلو أن فكرة إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، غير واردة حاليا، وذلك في أعقاب تقارير صحفية حول إمكانية إجراء الاتصال.