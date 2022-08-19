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https://sputnikarabic.ae/20220819/إيقاف-مدرب-تشيلسي-توخيل-لمباراة-واحدة-وتغريم-كونتي-بعد-شجارهما-القوي-1066639250.html
إيقاف مدرب تشيلسي توخيل لمباراة واحدة وتغريم كونتي بعد شجارهما القوي
إيقاف مدرب تشيلسي توخيل لمباراة واحدة وتغريم كونتي بعد شجارهما القوي
عوقب مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، توماس توخيل، اليوم الجمعة، بغرامة قدرها 41 ألف دولار أمريكي، وإيقافه لمباراة واحدة، ‏بسبب شجاره مع نظيره في نادي توتنهام،... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T20:20+0000
2022-08-19T20:20+0000
رياضة
مجتمع
نادي تشيلسي
أخبار الدوري الإنجليزي
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كما تم تغريم كونتي بمبلغ 18 ألف دولار أمريكي بسبب شجاره مع توخيل، لكنه تجنب الإيقاف على خط التماس بعد أن اعترف المديران بسلوك غير لائق خلال التعادل 2-2 في ستامفورد بريدج، وفقا لوكالة "فرانس برس".ورغم ذلك، فقد تم تعليق حظر توخيل على خط التماس مؤقتا، في انتظار الأسباب المكتوبة الكاملة للقرار، مما يسمح لمدير تشيلسي بالتواجد في المباراة المقامة، يوم الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز في ليدز.واندلع شجار قوي بين مدربي تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، توماس توخيل، وأنطونيو كونتي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم الأحد الماضي، لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وشهدت الدقيقة 68 من المواجهة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، شجارا قويا بين مدربي الفريقين، إثر تسجيل هويبيرغ هدف تقليص الفارق.وكان كونتي يحتفل بطريقة جنونية بالهدف، مما جعل توخيل يدخل معه في تدافع وتراشق قوي، رصدته كاميرا المباراة وعدسات المصورين.وعقب المباراة ذهب توخيل لمصافحة كونتي، وبدوره جذب المدرب الإيطالي نظيره الألماني نحوه وهاجمه برأسه، لتنشب مشادة أخرى جديدة بينهما أقوى من المشادة الأولى، ليشتعل ملعب ستامفورد بريدج ويتدخل أعضاء الجهازين الفنيين للفريقين واللاعبين وأفراد الأمن.وبعد نهاية المشاجرة بينهما أخرج الحكم البطاقة الحمراء لكلا المدربين.
https://sputnikarabic.ae/20220314/توماس-توخيل-يتعهد-بالبقاء-مع-تشيلسي-حتى-نهاية-الموسم-1059895285.html
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رياضة, مجتمع, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, مجتمع, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي

إيقاف مدرب تشيلسي توخيل لمباراة واحدة وتغريم كونتي بعد شجارهما القوي

20:20 GMT 19.08.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKشجار قوي بين مدرب تشلسي توماس توخيل، وتوتنهام، أنطونيو كونتي خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم
شجار قوي بين مدرب تشلسي توماس توخيل، وتوتنهام، أنطونيو كونتي خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
شجار قوي بين مدرب تشلسي توماس توخيل، وتوتنهام، أنطونيو كونتي خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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عوقب مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، توماس توخيل، اليوم الجمعة، بغرامة قدرها 41 ألف دولار أمريكي، وإيقافه لمباراة واحدة، ‏بسبب شجاره مع نظيره في نادي توتنهام، أنطونيو كونتي، عقب مباراة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، ‏التي أقيمت يوم الأحد الماضي.‏
كما تم تغريم كونتي بمبلغ 18 ألف دولار أمريكي بسبب شجاره مع توخيل، لكنه تجنب الإيقاف على خط التماس بعد أن اعترف المديران بسلوك غير لائق خلال التعادل 2-2 في ستامفورد بريدج، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ورغم ذلك، فقد تم تعليق حظر توخيل على خط التماس مؤقتا، في انتظار الأسباب المكتوبة الكاملة للقرار، مما يسمح لمدير تشيلسي بالتواجد في المباراة المقامة، يوم الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز في ليدز.
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توماس توخيل يتعهد بالبقاء مع تشيلسي حتى نهاية الموسم
14 مارس, 15:23 GMT
واندلع شجار قوي بين مدربي تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، توماس توخيل، وأنطونيو كونتي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم الأحد الماضي، لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وشهدت الدقيقة 68 من المواجهة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، شجارا قويا بين مدربي الفريقين، إثر تسجيل هويبيرغ هدف تقليص الفارق.
وكان كونتي يحتفل بطريقة جنونية بالهدف، مما جعل توخيل يدخل معه في تدافع وتراشق قوي، رصدته كاميرا المباراة وعدسات المصورين.
وعقب المباراة ذهب توخيل لمصافحة كونتي، وبدوره جذب المدرب الإيطالي نظيره الألماني نحوه وهاجمه برأسه، لتنشب مشادة أخرى جديدة بينهما أقوى من المشادة الأولى، ليشتعل ملعب ستامفورد بريدج ويتدخل أعضاء الجهازين الفنيين للفريقين واللاعبين وأفراد الأمن.
وبعد نهاية المشاجرة بينهما أخرج الحكم البطاقة الحمراء لكلا المدربين.
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