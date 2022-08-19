https://sputnikarabic.ae/20220819/الخارجية-الروسية-تعلق-على-موقف-واشنطن-من-إصدار-تأشيرة-دخول-إلى-لافروف-والوفد-المرافق-1066616078.html

الخارجية الروسية تعلق على موقف واشنطن من إصدار تأشيرة دخول إلى لافروف والوفد المرافق

الخارجية الروسية تعلق على موقف واشنطن من إصدار تأشيرة دخول إلى لافروف والوفد المرافق

تتوقع وزارة الخارجية الروسية أن تصدر واشنطن تأشيرات الدخول لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ولأعضاء الوفد المرافق له لحضور فعاليات دورة الجمعية العامة لهيئة... 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T11:31+0000

2022-08-19T11:31+0000

2022-08-19T11:31+0000

روسيا

الخارجية الروسية

سيرغي لافروف

سيرغي ريابكوف

الولايات المتحدة الأمريكية

منظمة الأمم المتحدة

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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو تأمل ألا تتجه الولايات المتحدة إلى الفضيحة وأن تتعامل مع هذا الموقف بشكل عقلاني، وتصدر تأشيرات دخول لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له".وأشار ريابكوف إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة يمكنها بذل المزيد من الجهد في الوقت الحالي لحل المشكلة، لكن حتى الآن لا نرى الكثير من النشاط، وسنواصل العمل".وأضاف ريابكوف، في تعليقه على إمكانية إصدار التأشيرات، إن موسكو لا تريد "ستارا حديديا"، لكن الغرب يصنعه، فهذه مشكلة، لكن روسيا ستجد طرقا لحل المشاكل".يذكر أن السفارة الروسية في واشنطن طالبت، في وقت سابق، البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بإصدار تأشيرات فورية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والوفد المرافق لهوكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت، نهاية فبراير/شباط الماضي، عقوبات على لافروف، تشمل حظرا على دخول البلاد، وتجميد أصوله في الولايات المتحدة، وحظرا على الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات. ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه العقوبات بأنها غير مشروعة، وأضافت أن لافروف ليس لديه حسابات في بنوك أجنبية.ووفقا لاتفاقية مبرمة بين هيئة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها الدولة المضيفة للمقر، يتعين على السلطات الأمريكية ألّا تخلق عقبات أمام ممثلي ومسؤولي الدول الأعضاء في المنظمة لزيارة الأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت مرارا في السابق منح التأشيرات للدبلوماسيين والخبراء الروس الذين كانوا يخططون للمشاركة في مؤتمرات تقيمها هيئة الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20220808/لافروف-يترأس-وفد-روسيا-للدورة-77-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-سبتمبر-القادم-1066165375.html

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