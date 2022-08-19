https://sputnikarabic.ae/20220819/الخارجية-الروسية-تعلق-على-موقف-واشنطن-من-إصدار-تأشيرة-دخول-إلى-لافروف-والوفد-المرافق-1066616078.html
الخارجية الروسية تعلق على موقف واشنطن من إصدار تأشيرة دخول إلى لافروف والوفد المرافق
الخارجية الروسية تعلق على موقف واشنطن من إصدار تأشيرة دخول إلى لافروف والوفد المرافق
تتوقع وزارة الخارجية الروسية أن تصدر واشنطن تأشيرات الدخول لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ولأعضاء الوفد المرافق له لحضور فعاليات دورة الجمعية العامة لهيئة... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T11:31+0000
2022-08-19T11:31+0000
2022-08-19T11:31+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
سيرغي ريابكوف
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو تأمل ألا تتجه الولايات المتحدة إلى الفضيحة وأن تتعامل مع هذا الموقف بشكل عقلاني، وتصدر تأشيرات دخول لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له".وأشار ريابكوف إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة يمكنها بذل المزيد من الجهد في الوقت الحالي لحل المشكلة، لكن حتى الآن لا نرى الكثير من النشاط، وسنواصل العمل".وأضاف ريابكوف، في تعليقه على إمكانية إصدار التأشيرات، إن موسكو لا تريد "ستارا حديديا"، لكن الغرب يصنعه، فهذه مشكلة، لكن روسيا ستجد طرقا لحل المشاكل".يذكر أن السفارة الروسية في واشنطن طالبت، في وقت سابق، البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بإصدار تأشيرات فورية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والوفد المرافق لهوكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت، نهاية فبراير/شباط الماضي، عقوبات على لافروف، تشمل حظرا على دخول البلاد، وتجميد أصوله في الولايات المتحدة، وحظرا على الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات. ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه العقوبات بأنها غير مشروعة، وأضافت أن لافروف ليس لديه حسابات في بنوك أجنبية.ووفقا لاتفاقية مبرمة بين هيئة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها الدولة المضيفة للمقر، يتعين على السلطات الأمريكية ألّا تخلق عقبات أمام ممثلي ومسؤولي الدول الأعضاء في المنظمة لزيارة الأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت مرارا في السابق منح التأشيرات للدبلوماسيين والخبراء الروس الذين كانوا يخططون للمشاركة في مؤتمرات تقيمها هيئة الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220808/لافروف-يترأس-وفد-روسيا-للدورة-77-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-سبتمبر-القادم-1066165375.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, سيرغي ريابكوف, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, سيرغي ريابكوف, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
الخارجية الروسية تعلق على موقف واشنطن من إصدار تأشيرة دخول إلى لافروف والوفد المرافق
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تتوقع وزارة الخارجية الروسية أن تصدر واشنطن تأشيرات الدخول لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ولأعضاء الوفد المرافق له لحضور فعاليات دورة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة.
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو تأمل ألا تتجه الولايات المتحدة إلى الفضيحة وأن تتعامل مع هذا الموقف بشكل عقلاني، وتصدر تأشيرات دخول لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
والوفد المرافق له".
وأشار ريابكوف إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة يمكنها بذل المزيد من الجهد في الوقت الحالي لحل المشكلة، لكن حتى الآن لا نرى الكثير من النشاط، وسنواصل العمل".
وأضاف ريابكوف، في تعليقه على إمكانية إصدار التأشيرات، إن موسكو لا تريد "ستارا حديديا"، لكن الغرب يصنعه، فهذه مشكلة، لكن روسيا ستجد طرقا لحل المشاكل".
يذكر أن السفارة الروسية في واشنطن طالبت، في وقت سابق، البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بإصدار تأشيرات فورية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والوفد المرافق له
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت، نهاية فبراير/شباط الماضي، عقوبات على لافروف
، تشمل حظرا على دخول البلاد، وتجميد أصوله في الولايات المتحدة، وحظرا على الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات. ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه العقوبات بأنها غير مشروعة، وأضافت أن لافروف ليس لديه حسابات في بنوك أجنبية.
ووفقا لاتفاقية مبرمة بين هيئة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها الدولة المضيفة للمقر، يتعين على السلطات الأمريكية ألّا تخلق عقبات أمام ممثلي ومسؤولي الدول الأعضاء في المنظمة لزيارة الأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت مرارا في السابق منح التأشيرات للدبلوماسيين والخبراء الروس الذين كانوا يخططون للمشاركة في مؤتمرات تقيمها هيئة الأمم المتحدة.