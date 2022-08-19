https://sputnikarabic.ae/20220819/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-12-صاروخ-هيمارس-في-نوفايا-كاخوفكا-1066609941.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 صاروخ "هيمارس" في نوفايا كاخوفكا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 صاروخ "هيمارس" في نوفايا كاخوفكا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 12 صاروخا من طراز "هيمارس" بالقرب من نوفايا كاخوفكا، بالإضافة إلى تدمير رادارات أمريكية... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T09:58+0000
2022-08-19T09:58+0000
2022-08-19T10:46+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف بيان الدفاع الروسية: "ضربت أسلحة عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية نقاط الانتشار المؤقت لوحدات التشكيلات القومية المتطرفة "آزوف" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في منطقة نيكولاييفكا و"أيدار" في منطقة سوليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية. وقامت بالقضاء على أكثر من 50 قوميا متطرفا، فضلا عن 12 وحدة من المعدات العسكرية".وتابع البيان: "خلال اليوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 13 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق خاركوف وميكولايف خلال يوم واحد".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220816/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مركز-قيادة-ومراقبة-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-خيرسون-1066456921.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 صاروخ "هيمارس" في نوفايا كاخوفكا
09:58 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 10:46 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 12 صاروخا من طراز "هيمارس" بالقرب من نوفايا كاخوفكا، بالإضافة إلى تدمير رادارات أمريكية الصنع مقدمة لأوكرانيا.
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "ضربت أسلحة عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية
نقاط الانتشار المؤقت لوحدات التشكيلات القومية المتطرفة "آزوف" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في منطقة نيكولاييفكا و"أيدار" في منطقة سوليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية. وقامت بالقضاء على أكثر من 50 قوميا متطرفا، فضلا عن 12 وحدة من المعدات العسكرية".
وتابع البيان: "خلال اليوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 13 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق خاركوف وميكولايف خلال يوم واحد".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.