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السلطات الألمانية تحذر من حالة الطقس بعد مقتل 13 بسبب العواصف
السلطات الألمانية تحذر من حالة الطقس بعد مقتل 13 بسبب العواصف
حذرت السلطات الألمانية من هطول أمطار غزيرة جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، بعد أن وضعت خدمات الإنقاذ الجوي في حالة تأهب قصوى، إثر مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن فتاتين، تتراوح أعمارهما بين 4 و 8 أعوام، لقيتا مصرعهما عندما أسقطت رياح قوية مفاجئة الأشجار في وقت متأخر من يوم الخميس، في بحيرة في وادي لافانت جنوبي النمسا.وأفاد مسؤولون بإصابة 13 شخصا آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة، وكان كثير من الضحايا يقضون إجازة في زيارة المنطقة السياحية.وفي جنوب النمسا، لقيت ثلاث نساء مصرعهن عندما ضرب البرق شجرة بالقرب من مدينة الألعاب المركزية، مما تسبب في سقوطها، كما قتلت عواصف عنيفة ثمانية أشخاص على الأقل في فرنسا وإيطاليا، يوم أمس الخميس.من جانبها، حذرت خدمة الطقس الوطنية الألمانية من "هطول أمطار غزيرة للغاية وطويلة الأمد'' على طول حافة جبال الألب يمكن أن تسقط ما يصل إلى 140 لترا من الماء لكل متر مربع على مدار 48 ساعة مما قد يتسبب في حدوث فيضانات.وقال الصليب الأحمر البافاري إنه رفع مستوى الإنذار لاختصاصيي الإنقاذ الجوي، ووضع أطقم طائرات الهليكوبتر في حالة تأهب قصوى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
السلطات الألمانية تحذر من حالة الطقس بعد مقتل 13 بسبب العواصف
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حذرت السلطات الألمانية من هطول أمطار غزيرة جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، بعد أن وضعت خدمات الإنقاذ الجوي في حالة تأهب قصوى، إثر مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في أماكن أخرى في أوروبا في اليوم السابق بسبب عواصف شديدة.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن فتاتين، تتراوح أعمارهما بين 4 و 8 أعوام، لقيتا مصرعهما عندما أسقطت رياح قوية مفاجئة الأشجار في وقت متأخر من يوم الخميس، في بحيرة في وادي لافانت جنوبي النمسا.
وأفاد مسؤولون بإصابة 13 شخصا آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة، وكان كثير من الضحايا يقضون إجازة في زيارة المنطقة السياحية.
ووصف الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وفاة الأطفال بأنها "مأساة لا يمكن استيعابها"، فيما قال عمدة بلدة فولفسبيرغ المجاورة، هانز بريموس، إن المنطقة تبدو وكأنها "ساحة معركة".
وفي جنوب النمسا، لقيت ثلاث نساء مصرعهن عندما ضرب البرق شجرة بالقرب من مدينة الألعاب المركزية، مما تسبب في سقوطها، كما قتلت عواصف عنيفة ثمانية أشخاص على الأقل في فرنسا وإيطاليا، يوم أمس الخميس.
من جانبها، حذرت خدمة الطقس الوطنية الألمانية من "هطول أمطار غزيرة للغاية وطويلة الأمد'' على طول حافة جبال الألب يمكن أن تسقط ما يصل إلى 140 لترا من الماء لكل متر مربع على مدار 48 ساعة مما قد يتسبب في حدوث فيضانات.
وقال الصليب الأحمر البافاري إنه رفع مستوى الإنذار لاختصاصيي الإنقاذ الجوي، ووضع أطقم طائرات الهليكوبتر في حالة تأهب قصوى.