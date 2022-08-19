https://sputnikarabic.ae/20220819/الولايات-المتحدة-لا-تنوي-العمل-بشفافية-بشأن-مختبراتها-البيولوجية-في-بلدان-مختلفة-1066606201.html
باتروشيف: الولايات المتحدة لا تنوي العمل بشفافية بشأن مختبراتها البيولوجية في بلدان مختلفة
باتروشيف: الولايات المتحدة لا تنوي العمل بشفافية بشأن مختبراتها البيولوجية في بلدان مختلفة
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تنوي العمل بشفافية بشأن مختبراتها البيولوجية في بلدان مختلفة. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T07:43+0000
2022-08-19T07:43+0000
2022-08-19T08:08+0000
روسيا
نيكولاي باتروشيف
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال باتروشيف خلال الاجتماع السنوي السابع عشر لأمناء مجالس الأمن لدول منظمة شنغهاي للتعاون، في طشقند: " "يشكل ضمان الأمن الطبي الحيوي في منظمة شنغهاي للتعاون تحديا خطيرا. وبحسب المعطيات فأن الولايات المتحدة المتحدة لا تنوي العمل بشفافية بشأن مختبراتها البيولوجية في بلدان مختلفة".وأعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في شهر يونيو الماضي، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية وتقديم أدلة على ذلك.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن ما تم الكشف عنه في أوكرانيا، هو جزء صغير من بين أكثر من 300 مختبر بيولوجي أمريكي، منتشرة في جميع أنحاء العالم، وستقدم روسيا وثائق جديدة حول عملها.وفي مارس/آذار، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على تشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. وبحسب الجيش الروسي، فإن صندوق استثمار هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان يشارك في تمويل البرنامج.
https://sputnikarabic.ae/20220708/كوساتشوف-يكشف-موعد-اجتماع-اللجنة-البرلمانية-للتحقيق-في-الأنشطة-البيولوجية-الأمريكية--1064847784.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نيكولاي باتروشيف, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, نيكولاي باتروشيف, الولايات المتحدة الأمريكية
باتروشيف: الولايات المتحدة لا تنوي العمل بشفافية بشأن مختبراتها البيولوجية في بلدان مختلفة
07:43 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 08:08 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تنوي العمل بشفافية بشأن مختبراتها البيولوجية في بلدان مختلفة.
وقال باتروشيف خلال الاجتماع السنوي السابع عشر لأمناء مجالس الأمن لدول منظمة شنغهاي للتعاون، في طشقند: " "يشكل ضمان الأمن الطبي الحيوي في منظمة شنغهاي للتعاون تحديا خطيرا. وبحسب المعطيات فأن الولايات المتحدة المتحدة لا تنوي العمل بشفافية بشأن مختبراتها البيولوجية في بلدان مختلفة".
وأعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في شهر يونيو الماضي، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية
وتقديم أدلة على ذلك.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن ما تم الكشف عنه في أوكرانيا، هو جزء صغير من بين أكثر من 300 مختبر بيولوجي أمريكي، منتشرة في جميع أنحاء العالم، وستقدم روسيا وثائق جديدة حول عملها.
وفي مارس/آذار، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على تشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
. وبحسب الجيش الروسي، فإن صندوق استثمار هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان يشارك في تمويل البرنامج.