https://sputnikarabic.ae/20220819/بوتين-وشي-جين-بينغ-يعتزمان-حضور-قمة-مجموعة-العشرين-في-بالي-1066603152.html
بوتين وشي جين بينغ يعتزمان حضور قمة مجموعة العشرين في بالي
بوتين وشي جين بينغ يعتزمان حضور قمة مجموعة العشرين في بالي
أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدود، إن الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ يعتزمان حضور قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في جزيرة بالي في نوفمبر... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T02:27+0000
2022-08-19T02:27+0000
2022-08-19T02:27+0000
قمة العشرين
الصين
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ويدود لوكالة بلومبرغ:" الرئيس بوتين أخبرني إنه سيحضر".ووفقا له، الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر القمة أيضا.
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة العشرين, الصين, روسيا
قمة العشرين, الصين, روسيا
بوتين وشي جين بينغ يعتزمان حضور قمة مجموعة العشرين في بالي
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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدود، إن الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ يعتزمان حضور قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في جزيرة بالي في نوفمبر القادم.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ويدود لوكالة بلومبرغ:" الرئيس بوتين أخبرني إنه سيحضر".
ووفقا له، الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر القمة أيضا.