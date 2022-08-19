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https://sputnikarabic.ae/20220819/بوتين-وشي-جين-بينغ-يعتزمان-حضور-قمة-مجموعة-العشرين-في-بالي-1066603152.html
بوتين وشي جين بينغ يعتزمان حضور قمة مجموعة العشرين في بالي
بوتين وشي جين بينغ يعتزمان حضور قمة مجموعة العشرين في بالي
أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدود، إن الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ يعتزمان حضور قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في جزيرة بالي في نوفمبر... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T02:27+0000
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قمة العشرين
الصين
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ويدود لوكالة بلومبرغ:" الرئيس بوتين أخبرني إنه سيحضر".ووفقا له، الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر القمة أيضا.
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قمة العشرين, الصين, روسيا
قمة العشرين, الصين, روسيا

بوتين وشي جين بينغ يعتزمان حضور قمة مجموعة العشرين في بالي

02:27 GMT 19.08.2022
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL / الذهاب إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، 3 سبتمبر/ أيلول 2017
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، 3 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL
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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدود، إن الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ يعتزمان حضور قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في جزيرة بالي في نوفمبر القادم.
موسكو - سبوتنيك. وقال ويدود لوكالة بلومبرغ:" الرئيس بوتين أخبرني إنه سيحضر".
ووفقا له، الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر القمة أيضا.
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