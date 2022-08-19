https://sputnikarabic.ae/20220819/تداعيات-رفع-الدولار-الجمركي-على-أسعار-السلع-الغذائية-في-لبنان--1066617318.html

تداعيات رفع الدولار الجمركي على أسعار السلع الغذائية في لبنان

تداعيات رفع الدولار الجمركي على أسعار السلع الغذائية في لبنان

تتجه الحكومة اللبنانية إلى تحديد تعرفة الدولار الجمركي بعشرين ألف ليرة لزيادة واردات الخزينة، من دون أن يشمل القرار المواد الغذائية والأولية، على أن يشمل... 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T12:07+0000

2022-08-19T12:07+0000

2022-08-19T12:07+0000

لبنان

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إذ يتوقع أن ترتفع قيمة السيارات المستوردة من الخارج بحوالي ثلاثين في المئة والملابس بمعدل عشرة في المئة، فضلاً عن بعض أصناف المأكولات والمشروبات التي لا تصنف ضمن السلة الغذائية.لكن التخوف الأكبر يبقى من غياب الرقابة الفعلية على أسعار السلع والبضائع المستوردة، فضلا عن تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة كما هو حاصل اليوم، ما يزيد من أعباء اللبنانيين المالية وزيادة التكاليف عليهم.وأضاف: "ننتظر جواباً من المعنيين بهذا الموضوع، وهناك أصناف خلافاً لما يشاع، أساسية وليست من الكماليات والجمارك عالية عليها مثل الأجبان 20% والملح 15%، ومعلبات الخضار 30%، السكاكر 20% وهناك الكثير من الأصناف، لذلك من الأفضل النظر في وضعها حتى لا يلحقها ارتفاع كبير بغلاء الأسعار عند ارتفاع الدولار الجمركي".وأوضح بحصلي أنهم "على تواصل مع المعنيين، نتواصل معهم حتى لا تصدر اللوائح وتكون مجحفة بحق المواطن"، لافتاً إلى أنه "ليس لدي تفاصيل عن اللائحة التي يعملون عليها في وزارة المالية لأعلق عليها، هناك أصناف من الأساس معفية وبالتالي لن تتاثر كثيراً إلا أنها ستتأثر لأن الدولار الجمركي يحسب على كل كلفة البضاعة وليس على قيمتها بل أيضاً على شحنها وكل هذه الأمور، وبالتالي التأثير يكون خفيفاً على الأصناف المعفية من الجمارك أصلاً، إلا أن هناك أصنافاً كثيرة الرسوم الجمركية عليها عالية، ونأمل أن يأخذوا المعنيين بعين الاعتبار حتى لا يكون الارتفاع حاد في الأسعار".وكان قد أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن تداعيات سعر الدولار الجمركي الجديد على أسعار السلع ستكون ضئيلة جداً.وأوضح أن المواد الغذائية التي ستخضع للدولار الجمركي لها مواد رديفة موجودة في لبنان"، لافتاً إلى أن الأجبان الفاخرة وأكياس الخضار المعلبة ستخضع للدولار الجمركي.وقال سلام "إننا في فترة انتقالية تليها فترة طوارئ تليها فترة تعافي، ففترة ازدهار، وحتى الوصول إلى فترة الازدهار نحن بحاجة إلى التشدد الرقابي".هذا وتواصل أسعار السلع الغذائية في لبنان ارتفاعها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية من جهة والارتفاع العالمي لأسعار الأغذية من جهة أخرى.

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