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https://sputnikarabic.ae/20220819/تصرف-أب-حاول-إنقاذ-طفله-من-الغرق-يثير-دهشة-الحاضرين-فيديو-1066631173.html
تصرف أب حاول إنقاذ طفله من الغرق يثير دهشة الحاضرين... فيديو
تصرف أب حاول إنقاذ طفله من الغرق يثير دهشة الحاضرين... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لأب حاول إنقاذ طفله من الغرق في مسبح المنزل. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
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2022-08-19T16:48+0000
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ويظهر في المقطع، الذي التقطته كاميرات مراقبة بالمنزل، طفلا يتجه نحو المسبح في غفلة من جميع أفراد العائلة، إلا أن سيدة لاحظت الطفل بعد أن وصل إلى حافة المسبح.قفز الطفل إلى المياه لكن لم تلبث السيدة أن أخرجته بسرعة دون أن يتأذى الطفل، إلا أن سقوط الصغير في المسبح تبعته ضجة من المحيطين وهو ما لفت انتباه الأب.خرج الأب مسرعا من داخل البيت نحو الأصوات، حتى وصل إلى المسبح لكنه لم يستطع السيطرة على نفسه عندما وصل إلى حافته فقفز هو الآخر داخل المياه دون ضرورة، فقد تم إخراج الطفل إلى بر الأمان.
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نادي الفيديو

تصرف أب حاول إنقاذ طفله من الغرق يثير دهشة الحاضرين... فيديو

16:48 GMT 19.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Nilfanion / Tinside poolمسبح تينيسايد ليدو في جنوب غرب إنجلترا
مسبح تينيسايد ليدو في جنوب غرب إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Nilfanion / Tinside pool
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لأب حاول إنقاذ طفله من الغرق في مسبح المنزل.
ويظهر في المقطع، الذي التقطته كاميرات مراقبة بالمنزل، طفلا يتجه نحو المسبح في غفلة من جميع أفراد العائلة، إلا أن سيدة لاحظت الطفل بعد أن وصل إلى حافة المسبح.
قفز الطفل إلى المياه لكن لم تلبث السيدة أن أخرجته بسرعة دون أن يتأذى الطفل، إلا أن سقوط الصغير في المسبح تبعته ضجة من المحيطين وهو ما لفت انتباه الأب.
خرج الأب مسرعا من داخل البيت نحو الأصوات، حتى وصل إلى المسبح لكنه لم يستطع السيطرة على نفسه عندما وصل إلى حافته فقفز هو الآخر داخل المياه دون ضرورة، فقد تم إخراج الطفل إلى بر الأمان.
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