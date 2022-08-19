https://sputnikarabic.ae/20220819/خبير-بنوك-أمريكية-تحاول-اختراق-الاقتصاد-الروسي-1066621141.html
خبير: بنوك أمريكية تحاول اختراق الاقتصاد الروسي
خبير: بنوك أمريكية تحاول اختراق الاقتصاد الروسي
نناقش في هذه الحلقة: فشل مفاوضات الغاز بين ألمانيا وقطر؛ بنوك أمريكية تعود للتداول بالسندات الروسية؛ اعتصام في لبنان رفضا لسياسة التجويع. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T13:36+0000
2022-08-19T13:36+0000
2022-08-19T13:36+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير: بنوك أمريكية تحاول اختراق الاقتصاد الروسي
خبير: بنوك أمريكية تحاول اختراق الاقتصاد الروسي
تستعد بنوك أمريكية في وول ستريت لتداول السندات الروسية، بما في ذلك بنك "جي بي مورغان" وبنك أمريكا. حتى أن بنك أمريكا أرسل الأسبوع الماضي مذكرة للمستثمرين بأنه مستعد للعمل كوسيط في عمليات الخروج من السوق الروسية.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي المتخصص بالبورصة، عامر ديب:خبير اقتصادي: لا خيار أمام ألمانيا إلا "التيار الشمالي 2"أعلن وزير الاقتصاد الألماني فشل المفاوضات مع قطر بشأن إمداد بلاده بالغاز الطبيعي المسال، مرجعا ذلك إلى ارتفاع السعر مقارنة بموردين آخرين.وخلال مداخلة في برنامج "قوانين الاقتصاد"، قال البروفيسور وأستاذ الاقتصاد، مراد كواشي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
خبير: بنوك أمريكية تحاول اختراق الاقتصاد الروسي
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: فشل مفاوضات الغاز بين ألمانيا وقطر؛ بنوك أمريكية تعود للتداول بالسندات الروسية؛ اعتصام في لبنان رفضا لسياسة التجويع.
تستعد بنوك أمريكية في وول ستريت لتداول السندات الروسية، بما في ذلك بنك "جي بي مورغان" وبنك أمريكا. حتى أن بنك أمريكا أرسل الأسبوع الماضي مذكرة للمستثمرين
بأنه مستعد للعمل كوسيط في عمليات الخروج من السوق الروسية.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي المتخصص بالبورصة، عامر ديب:
"عند التعمق بتفاصيل الخبر، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي نمر بها اليوم، فهو بشكله الخارجي إيجابي، و يرفع التصنيف البنكي، وبالتالي التخفيف من أثر العقوبات على القطاع المصرفي، ولكن هناك نقطة مهمة، يجب التوقف عندها، وهي أن البنوك الأمريكية ترغب بالدخول كوسطاء، وهذه البنوك لاتقوم بخطوة إلا إذا عادت بالفائدة على الاقتصاد الأمريكي، وأعتقد أنها من خلال لعب دور الوسيط، تسعى للتحكم في جزء من الاقتصاد الروسي من خلال شراء السندات، لأن الاقتصاد الروسي لم يخترق ولم تنجح العقوبات بزعزعة مؤشراته، وبرأيي أن هدف هذه الخطوة الاختراق لصالح الاقتصاد الأمريكي".
خبير اقتصادي: لا خيار أمام ألمانيا إلا "التيار الشمالي 2"
أعلن وزير الاقتصاد الألماني فشل المفاوضات مع قطر بشأن إمداد بلاده بالغاز الطبيعي المسال، مرجعا ذلك إلى ارتفاع السعر مقارنة بموردين آخرين.
وخلال مداخلة في برنامج "قوانين الاقتصاد
"، قال البروفيسور وأستاذ الاقتصاد، مراد كواشي:
"ألمانيا تعتمد بأكثر من 50% على الغاز الروسي، وبالتالي من الصعوبة إيجاد بدائل بهذه السهولة، لا سيما وأنها على أبواب الشتاء، وفي ظل زيادة الطلب العالمي على الطاقة، وارتفاع أسعارها، وتعثر المفاوضات مع القطر، أرى أن الحل الأنسب والأمثل الآن، التسريع في تشغيل "السيل الشمالي 2 " لتجنب شتاء أسود، لأنه حتى ولو نجحت المفاوضات مع دول أخرى ستكون تكلفة الغاز أعلى، إضافة إلى عدم توفر بنية تحتية، ولا ننسى أن تكلفة الغاز القطري أكثر بحوالي 50% من الروسي".
التفاصيل في الملف الصوتي...