https://sputnikarabic.ae/20220819/خريطة-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-اليوم-19-أغسطس-2022-1066622898.html
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم 19 أغسطس 2022
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم 19 أغسطس 2022
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T13:54+0000
2022-08-19T13:54+0000
2022-08-19T13:56+0000
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انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم 19 أغسطس 2022
13:54 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.