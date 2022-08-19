https://sputnikarabic.ae/20220819/رئيس-بروسيا-دورتموند-ينهي-الجدل-بشأن-ضم-رونالدو-1066630605.html
رئيس "بروسيا دورتموند" ينهي الجدل بشأن ضم رونالدو
رئيس "بروسيا دورتموند" ينهي الجدل بشأن ضم رونالدو
حسم الرئيس التنفيذي لفريق "بروسيا دورتموند" الألماني، هانز يواخيم فاتسكه، الجدل بشأن ضم النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T16:30+0000
2022-08-19T16:30+0000
2022-08-19T16:30+0000
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065503833_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aeca4e0f080a33f81418bb1b6d274a3.jpg
ونقل موقع "جول" العالمي عن فاتسكه، نفيه لما تردد حول أن "بروسيا دورتموند" يعتزم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.أوضح فاتسكه قائلا إن "انضمام كريستيانو رونالدو إلى بروسيا دورتموند يبدو فكرة ساحرة للوهلة الأولى، فأنا أعشق هذا اللاعب، فهو أعظم لاعب على الإطلاق، لكن المشكلة أنه لا يوجد اتصال مع اللاعب، وبالتالي ليست هناك صفقة انتقال".وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحيفة إيطالية، أن قطبي ميلان الكالتشيو الإيطالي رفضا التعاقد مع رونالدو، نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن خورخي مينديز وكيل النجم البرتغالي، قدمه لعدد من الأندية وعلى رأسها قطبي الكرة الإيطالي ميلان وإنتر، من أجل تحديد إمكانية الحصول على خدماته في الفترة المقبلة، والعودة للدوري الإيطالي بعد رحيله عن يوفنتوس، لكن كلا الناديين رفضا التوقيع معه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065503833_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_5f1015ab6d99e60f6ef6e9c4d2d9aee3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
رئيس "بروسيا دورتموند" ينهي الجدل بشأن ضم رونالدو
تابعنا عبر
حسم الرئيس التنفيذي لفريق "بروسيا دورتموند" الألماني، هانز يواخيم فاتسكه، الجدل بشأن ضم النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق.
ونقل موقع
"جول" العالمي عن فاتسكه، نفيه لما تردد حول أن "بروسيا دورتموند" يعتزم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
أوضح فاتسكه قائلا إن "انضمام كريستيانو رونالدو إلى بروسيا دورتموند يبدو فكرة ساحرة للوهلة الأولى، فأنا أعشق هذا اللاعب، فهو أعظم لاعب على الإطلاق، لكن المشكلة أنه لا يوجد اتصال مع اللاعب، وبالتالي ليست هناك صفقة انتقال".
وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحيفة إيطالية، أن قطبي ميلان الكالتشيو الإيطالي رفضا التعاقد مع رونالدو، نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن خورخي مينديز وكيل النجم البرتغالي، قدمه لعدد من الأندية وعلى رأسها قطبي الكرة الإيطالي ميلان وإنتر، من أجل تحديد إمكانية الحصول على خدماته في الفترة المقبلة، والعودة للدوري الإيطالي بعد رحيله عن يوفنتوس، لكن كلا الناديين رفضا التوقيع معه.