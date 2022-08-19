https://sputnikarabic.ae/20220819/روسيا-إنشاء-نظام-يصد-ملايين-الهجمات-الإلكترونية-في-اليوم-1066609804.html
روسيا... إنشاء نظام يصد ملايين الهجمات الإلكترونية في اليوم
روسيا... إنشاء نظام يصد ملايين الهجمات الإلكترونية في اليوم
عرضت شركة الإلكترونيات الروسية في معرض المعدات العسكرية المصاحب لمنتدى "آرميا 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو، نظاما مخصصا لصد الهجمات الإلكترونية. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T09:58+0000
2022-08-19T09:58+0000
2022-08-19T09:58+0000
آرميا 2022
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وأفاد مصدر إعلامي في الشركة أن نظام "فوربوست" يستطيع أن يصد 8 ملايين هجوم إلكتروني في اليوم.وذكر أندريه موتوركو، أمين عام مؤسسة "أفتوماتيكا" التابعة لشركة الإلكترونيات التي صنعت نظام "فوربوست" أن الجهات الحكومية قد شرعت في الاستفادة من نظام "فوربوست".كما يُستفاد من نظام "فوربوست" ضمن منظومة "المدينة الآمنة" التي تم إنشاؤها بناء على طلب وزارة الطوارئ الروسية.وتستمر فعاليات "آرميا 2022" حتى 21 أغسطس/ آب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
آرميا 2022
روسيا... إنشاء نظام يصد ملايين الهجمات الإلكترونية في اليوم
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عرضت شركة الإلكترونيات الروسية في معرض المعدات العسكرية المصاحب لمنتدى "آرميا 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو، نظاما مخصصا لصد الهجمات الإلكترونية.
وأفاد مصدر إعلامي في الشركة أن نظام "فوربوست" يستطيع أن يصد 8 ملايين هجوم إلكتروني في اليوم.
وذكر
أندريه موتوركو، أمين عام مؤسسة "أفتوماتيكا" التابعة لشركة الإلكترونيات التي صنعت نظام "فوربوست" أن الجهات الحكومية قد شرعت في الاستفادة من نظام "فوربوست".
كما يُستفاد من نظام "فوربوست" ضمن منظومة "المدينة الآمنة" التي تم إنشاؤها بناء على طلب وزارة الطوارئ الروسية.
وتستمر فعاليات "آرميا 2022" حتى 21 أغسطس/ آب.