عربي
https://sputnikarabic.ae/20220819/روسيا-إنشاء-نظام-يصد-ملايين-الهجمات-الإلكترونية-في-اليوم-1066609804.html
روسيا... إنشاء نظام يصد ملايين الهجمات الإلكترونية في اليوم
روسيا... إنشاء نظام يصد ملايين الهجمات الإلكترونية في اليوم
عرضت شركة الإلكترونيات الروسية في معرض المعدات العسكرية المصاحب لمنتدى "آرميا 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو، نظاما مخصصا لصد الهجمات الإلكترونية. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T09:58+0000
2022-08-19T09:58+0000
آرميا 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1066609500_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_9103fe0afffca2224bbe96c969360e11.jpg
وأفاد مصدر إعلامي في الشركة أن نظام "فوربوست" يستطيع أن يصد 8 ملايين هجوم إلكتروني في اليوم.وذكر أندريه موتوركو، أمين عام مؤسسة "أفتوماتيكا" التابعة لشركة الإلكترونيات التي صنعت نظام "فوربوست" أن الجهات الحكومية قد شرعت في الاستفادة من نظام "فوربوست".كما يُستفاد من نظام "فوربوست" ضمن منظومة "المدينة الآمنة" التي تم إنشاؤها بناء على طلب وزارة الطوارئ الروسية.وتستمر فعاليات "آرميا 2022" حتى 21 أغسطس/ آب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1066609500_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_fd03f1cba71fbaed8f5e8e058035f1a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
آرميا 2022
آرميا 2022

روسيا... إنشاء نظام يصد ملايين الهجمات الإلكترونية في اليوم

09:58 GMT 19.08.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصورجناح شركة الإلكترونيات الروسية في معرض "آيديكس 21"
جناح شركة الإلكترونيات الروسية في معرض آيديكس 21 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
عرضت شركة الإلكترونيات الروسية في معرض المعدات العسكرية المصاحب لمنتدى "آرميا 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو، نظاما مخصصا لصد الهجمات الإلكترونية.
وأفاد مصدر إعلامي في الشركة أن نظام "فوربوست" يستطيع أن يصد 8 ملايين هجوم إلكتروني في اليوم.
وذكر أندريه موتوركو، أمين عام مؤسسة "أفتوماتيكا" التابعة لشركة الإلكترونيات التي صنعت نظام "فوربوست" أن الجهات الحكومية قد شرعت في الاستفادة من نظام "فوربوست".
كما يُستفاد من نظام "فوربوست" ضمن منظومة "المدينة الآمنة" التي تم إنشاؤها بناء على طلب وزارة الطوارئ الروسية.
وتستمر فعاليات "آرميا 2022" حتى 21 أغسطس/ آب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала