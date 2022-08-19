https://sputnikarabic.ae/20220819/زعيم-كوريا-الشمالية-يشيد-بتضحيات-الأطباء-العسكريين-من-أجل-الانتصار-على-كورونا-1066637737.html

زعيم كوريا الشمالية يشيد بتضحيات الأطباء العسكريين من أجل "الانتصار" على كورونا

زعيم كوريا الشمالية يشيد بتضحيات الأطباء العسكريين من أجل "الانتصار" على كورونا

أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن شكره للمسعفين والجنود الذين تم حشدهم للمساعدة في ‏إدارة الإمدادات الطبية أثناء تفشي فيروس "كورونا" المستجد في بيونغ... 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T19:17+0000

2022-08-19T19:17+0000

2022-08-19T19:17+0000

كوريا الشمالية

العالم

فيروس كورونا

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وألقى كيم خطابا مؤثرا في حدث أقيم مساء أمس الخميس، للاحتفال بـ"الانتصار" على الفيروس، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية.وأشار زعيم كوريا الشمالية في خطابه إلى أنه شعر "بالفراغ" بعد أن فرضت البلاد إغلاقا على مستوى البلاد في شهر مايو/ أيار، لأنه بدا وكأن البلاد بأكملها قد غادرت، وأعرب عن أسفه بشأن "عدم ترتيب هذا النوع من اجتماعات [النصر] في وقت سابق".وقال: "بينما أقف هنا اليوم، أفكر في الماضي وأتأمل في بعض الذكريات، مثل عندما اضطررت إلى الاستعداد وبالكاد استطعت أن أتحمّل مظهر الشوارع الخالية في بيونغ يانغ مساء 14 و15 مايو، وعندما نظرت إلى الناس وهم يصطفون ويتجمعون للحصول على الدواء".وأضاف الزعيم الكوري الشمالي: "أمرت الجنود بالتجمع اليوم للقاء رفاقهم شخصيا وتقدير عملهم الجاد وتفانيهم مرة أخرى للبلد بأسره"، مشيدا بالجنود على "روح التضحية بالنفس" والولاء لحزب العمال الكوري.والتقط كيم جونغ أون في الحدث صورا جماعية مع المسعفين والجنود.وجاء خطاب زعيم كوريا الشمالية، أمس الخميس، بعد مرور نحو أسبوع من "إعلانه الانتصار" على (كوفيد-19)، وقال إن بلاده "قضت" على الفيروس في اجتماع وطني لمراجعة سياسة البلاد لمكافحة الوباء.

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