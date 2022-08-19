زعيم كوريا الشمالية يشيد بتضحيات الأطباء العسكريين من أجل "الانتصار" على كورونا
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / STR
أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن شكره للمسعفين والجنود الذين تم حشدهم للمساعدة في إدارة الإمدادات الطبية أثناء تفشي فيروس "كورونا" المستجد في بيونغ يانغ.
وألقى كيم خطابا مؤثرا في حدث أقيم مساء أمس الخميس، للاحتفال بـ"الانتصار" على الفيروس، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية.
وأشار زعيم كوريا الشمالية في خطابه إلى أنه شعر "بالفراغ" بعد أن فرضت البلاد إغلاقا على مستوى البلاد في شهر مايو/ أيار، لأنه بدا وكأن البلاد بأكملها قد غادرت، وأعرب عن أسفه بشأن "عدم ترتيب هذا النوع من اجتماعات [النصر] في وقت سابق".
وقال: "بينما أقف هنا اليوم، أفكر في الماضي وأتأمل في بعض الذكريات، مثل عندما اضطررت إلى الاستعداد وبالكاد استطعت أن أتحمّل مظهر الشوارع الخالية في بيونغ يانغ مساء 14 و15 مايو، وعندما نظرت إلى الناس وهم يصطفون ويتجمعون للحصول على الدواء".
وأضاف الزعيم الكوري الشمالي: "أمرت الجنود بالتجمع اليوم للقاء رفاقهم شخصيا وتقدير عملهم الجاد وتفانيهم مرة أخرى للبلد بأسره"، مشيدا بالجنود على "روح التضحية بالنفس" والولاء لحزب العمال الكوري.
والتقط كيم جونغ أون في الحدث صورا جماعية مع المسعفين والجنود.
BREAKING: Kim Jong Un held another large meeting to celebrate "victory" over a COVID-19 outbreak and thank soldiers who were mobilized to manage medicine supplies and pharmacies in Pyongyang since May, according to state media. More from @nknewsorg soon. pic.twitter.com/MW1t1OaZHI— NK NEWS (@nknewsorg) August 18, 2022
Kim Jong Un, general secretary of the WPK and president of the State Affairs of the DPRK had a photo session of victory, to be specially recorded in the history of our Party and state, with the Korean People's Army medics at the plaza of the April 25 House of Culture on Thursday. pic.twitter.com/xYPVJF8vi9— Pyongyang Today (@Pyongyang_Today) August 18, 2022
وجاء خطاب زعيم كوريا الشمالية، أمس الخميس، بعد مرور نحو أسبوع من "إعلانه الانتصار" على (كوفيد-19)، وقال إن بلاده "قضت" على الفيروس في اجتماع وطني لمراجعة سياسة البلاد لمكافحة الوباء.