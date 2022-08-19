عربي
https://sputnikarabic.ae/20220819/زعيم-كوريا-الشمالية-يشيد-بتضحيات-الأطباء-العسكريين-من-أجل-الانتصار-على-كورونا-1066637737.html
زعيم كوريا الشمالية يشيد بتضحيات الأطباء العسكريين من أجل "الانتصار" على كورونا
زعيم كوريا الشمالية يشيد بتضحيات الأطباء العسكريين من أجل "الانتصار" على كورونا
أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن شكره للمسعفين والجنود الذين تم حشدهم للمساعدة في ‏إدارة الإمدادات الطبية أثناء تفشي فيروس "كورونا" المستجد في بيونغ... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T19:17+0000
2022-08-19T19:17+0000
كوريا الشمالية
العالم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1066637326_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_eb38e911b710177a1925b156367af08e.jpg
وألقى كيم خطابا مؤثرا في حدث أقيم مساء أمس الخميس، للاحتفال بـ"الانتصار" على الفيروس، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية.وأشار زعيم كوريا الشمالية في خطابه إلى أنه شعر "بالفراغ" بعد أن فرضت البلاد إغلاقا على مستوى البلاد في شهر مايو/ أيار، لأنه بدا وكأن البلاد بأكملها قد غادرت، وأعرب عن أسفه بشأن "عدم ترتيب هذا النوع من اجتماعات [النصر] في وقت سابق".وقال: "بينما أقف هنا اليوم، أفكر في الماضي وأتأمل في بعض الذكريات، مثل عندما اضطررت إلى الاستعداد وبالكاد استطعت أن أتحمّل مظهر الشوارع الخالية في بيونغ يانغ مساء 14 و15 مايو، وعندما نظرت إلى الناس وهم يصطفون ويتجمعون للحصول على الدواء".وأضاف الزعيم الكوري الشمالي: "أمرت الجنود بالتجمع اليوم للقاء رفاقهم شخصيا وتقدير عملهم الجاد وتفانيهم مرة أخرى للبلد بأسره"، مشيدا بالجنود على "روح التضحية بالنفس" والولاء لحزب العمال الكوري.والتقط كيم جونغ أون في الحدث صورا جماعية مع المسعفين والجنود.وجاء خطاب زعيم كوريا الشمالية، أمس الخميس، بعد مرور نحو أسبوع من "إعلانه الانتصار" على (كوفيد-19)، وقال إن بلاده "قضت" على الفيروس في اجتماع وطني لمراجعة سياسة البلاد لمكافحة الوباء.
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1066637326_173:0:2838:1999_1920x0_80_0_0_0ac253f816d492c5405344228c1215a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, العالم, فيروس كورونا
كوريا الشمالية, العالم, فيروس كورونا

زعيم كوريا الشمالية يشيد بتضحيات الأطباء العسكريين من أجل "الانتصار" على كورونا

19:17 GMT 19.08.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / STR
تابعنا عبرTelegram
أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن شكره للمسعفين والجنود الذين تم حشدهم للمساعدة في ‏إدارة الإمدادات الطبية أثناء تفشي فيروس "كورونا" المستجد في بيونغ يانغ.‏
وألقى كيم خطابا مؤثرا في حدث أقيم مساء أمس الخميس، للاحتفال بـ"الانتصار" على الفيروس، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية.
وأشار زعيم كوريا الشمالية في خطابه إلى أنه شعر "بالفراغ" بعد أن فرضت البلاد إغلاقا على مستوى البلاد في شهر مايو/ أيار، لأنه بدا وكأن البلاد بأكملها قد غادرت، وأعرب عن أسفه بشأن "عدم ترتيب هذا النوع من اجتماعات [النصر] في وقت سابق".
وقال: "بينما أقف هنا اليوم، أفكر في الماضي وأتأمل في بعض الذكريات، مثل عندما اضطررت إلى الاستعداد وبالكاد استطعت أن أتحمّل مظهر الشوارع الخالية في بيونغ يانغ مساء 14 و15 مايو، وعندما نظرت إلى الناس وهم يصطفون ويتجمعون للحصول على الدواء".
وأضاف الزعيم الكوري الشمالي: "أمرت الجنود بالتجمع اليوم للقاء رفاقهم شخصيا وتقدير عملهم الجاد وتفانيهم مرة أخرى للبلد بأسره"، مشيدا بالجنود على "روح التضحية بالنفس" والولاء لحزب العمال الكوري.
والتقط كيم جونغ أون في الحدث صورا جماعية مع المسعفين والجنود.
وجاء خطاب زعيم كوريا الشمالية، أمس الخميس، بعد مرور نحو أسبوع من "إعلانه الانتصار" على (كوفيد-19)، وقال إن بلاده "قضت" على الفيروس في اجتماع وطني لمراجعة سياسة البلاد لمكافحة الوباء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала