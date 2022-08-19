https://sputnikarabic.ae/20220819/كابول-تخطط-للتوصل-لاتفاق-مع-موسكو-لاستيراد-مليون-طن-بنزين-وآخر-من-الديزل-حتى-نهاية-العام-1066603876.html
كابول تخطط للاتفاق مع موسكو لاستيراد المحروقات
كابول تخطط للاتفاق مع موسكو لاستيراد المحروقات
صرح وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، بأن حكومة بلاده تخطط للتوصل لاتفاق مع روسيا بشأن استيراد نحو مليون طن من البنزين ومليون طن من وقود الديزل... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T04:31+0000
2022-08-19T04:31+0000
2022-08-19T04:48+0000
روسيا
حركة طالبان
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موسكو - سبوتنيك. وقال عزيزي لوكالة "سبوتنيك": "أفغانستان تحتاج الآن إلى أكثر من 4 ملايين طن من النفط، لكننا نريد زيادة الإمدادات، وبما أن روسيا دولة صديقة لنا، فقد توصلنا نوعا ما لاتفاق بشأن استيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية".وأضاف: "نحن نخطط لاستيراد حوالي مليون طن من البنزين ونفس الكمية من وقود الديزل"... هذه القضية هي إحدى الأولويات الرئيسية لبلدنا، نود إبرام مثل هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن على أن تأخذ الاتفاقية في الاعتبار مصالح البلدين..".وأجاب الوزير ردا على استفسار حول إمكانية توقيع الاتفاق هذا العام، قائلا: "نعم هذا العام".كما أكد الوزير خلال الحديث أن بلاده تستورد النفط أيضا من الدول المجاورة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, حركة طالبان
كابول تخطط للاتفاق مع موسكو لاستيراد المحروقات
04:31 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 04:48 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
صرح وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، بأن حكومة بلاده تخطط للتوصل لاتفاق مع روسيا بشأن استيراد نحو مليون طن من البنزين ومليون طن من وقود الديزل حتى نهاية عام 2022.
موسكو - سبوتنيك
. وقال عزيزي لوكالة "سبوتنيك": "أفغانستان تحتاج الآن إلى أكثر من 4 ملايين طن من النفط، لكننا نريد زيادة الإمدادات، وبما أن روسيا دولة صديقة لنا، فقد توصلنا نوعا ما لاتفاق بشأن استيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية".
وأضاف: "نحن نخطط لاستيراد حوالي مليون طن من البنزين ونفس الكمية من وقود الديزل"... هذه القضية هي إحدى الأولويات الرئيسية لبلدنا، نود إبرام مثل هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن على أن تأخذ الاتفاقية في الاعتبار مصالح البلدين..".
وأجاب الوزير ردا على استفسار حول إمكانية توقيع الاتفاق هذا العام، قائلا: "نعم هذا العام".
كما أكد الوزير خلال الحديث أن بلاده تستورد النفط أيضا من الدول المجاورة.