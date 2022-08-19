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https://sputnikarabic.ae/20220819/لاعب-في-الدوري-الألماني-يستغل-هفوة-حارس-المرمى-لتسديد-هدف-فيديو-1066630759.html
لاعب في الدوري الألماني يستغل "هفوة" حارس المرمى لتسديد هدف... فيديو
لاعب في الدوري الألماني يستغل "هفوة" حارس المرمى لتسديد هدف... فيديو
استغل مهاجم نادي دارمشتات، فيليب تيتز، هفوة حارس مرمى نادي هانزا روستوك، خلال ‏المباراة التي أقيمت بينهما في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا، ليسدد هدفا سريعا... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T16:33+0000
2022-08-19T16:33+0000
نادي الفيديو
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وكان حارس المرمى وضع الكرة أمامه بهدوء، وبحث عن تمريرة مناسبة لأحد اللاعبين في فريقه، لكن استغل تيتز هفوة الحارس لثوان، وخطف الكرة منه وأحرز تسديدة حرة في مرمى هانزا روستوك.والهدف هو الأول من بين 4 أهداف، سددها نادي دارمشتات في لقائه مع هانزا روستوك.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

لاعب في الدوري الألماني يستغل "هفوة" حارس المرمى لتسديد هدف... فيديو

16:33 GMT 19.08.2022
CC0 / pixabay / مرمى
مرمى - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
مرمى
CC0 / pixabay /
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استغل مهاجم نادي دارمشتات، فيليب تيتز، هفوة حارس مرمى نادي هانزا روستوك، خلال ‏المباراة التي أقيمت بينهما في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا، ليسدد هدفا سريعا في شباكه.‏
وكان حارس المرمى وضع الكرة أمامه بهدوء، وبحث عن تمريرة مناسبة لأحد اللاعبين في فريقه، لكن استغل تيتز هفوة الحارس لثوان، وخطف الكرة منه وأحرز تسديدة حرة في مرمى هانزا روستوك.
والهدف هو الأول من بين 4 أهداف، سددها نادي دارمشتات في لقائه مع هانزا روستوك.
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