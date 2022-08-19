https://sputnikarabic.ae/20220819/واتسآب-يطرح-نسخة-جديدة-على-ويندوز-لا-تتطلب-المزامنة-مع-الهاتف-الذكي-1066624795.html
"واتسآب" يطرح نسخة جديدة على "ويندوز"... لا تتطلب المزامنة مع الهاتف الذكي
"واتسآب" يطرح نسخة جديدة على "ويندوز"... لا تتطلب المزامنة مع الهاتف الذكي
طرح تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" نسخة جديدة منه على أنظمة تشغيل "ويندوز" لأجهزة سطح المكتب، والذي لا يتطلب ربطه بالهاتف الذكي من أجل تفعيله. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T14:49+0000
2022-08-19T14:49+0000
2022-08-19T14:49+0000
مجتمع
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وكشف تحديث على موقع "واتسآب" أن نسخة "ويندوز" تم تحديثها خارج الإصدار التجريبي، ومتاحة للتنزيل من متجر "ويندوز" مباشرة، وأصبح له أيقونة خاصة به.وفي السابق، كان يضطر مستخدمو "ويندوز" لتنزيل نسخة الويب لـ"واتسآب" على سطح المكتب من متصفح الإنترنت الخاص بهم.ويتميز تطبيق "واتسآب" على "ويندوز" المعاد تصميمه بواجهة أفضل قليلا عند مقارنته بالإصدار السابق من التطبيق، كما أنه أسرع وأكثر استجابة.وأضاف "واتسآب" أنه يعمل حالا على إضافة تطبيق محلي لحواسيب "ماك"، التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بشركة "آبل" الأمريكية.يشار إلى أنه تم طرح ميزة الأجهزة المتعددة في "واتسآب" بالكامل خارج النسخة التجريبية، والتي تتيح للمستخدم إمكانية فتح حسابه على 4 أجهزة محمولة في وقت واحد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
"واتسآب" يطرح نسخة جديدة على "ويندوز"... لا تتطلب المزامنة مع الهاتف الذكي
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طرح تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" نسخة جديدة منه على أنظمة تشغيل "ويندوز" لأجهزة سطح المكتب، والذي لا يتطلب ربطه بالهاتف الذكي من أجل تفعيله.
وكشف تحديث على موقع
"واتسآب" أن نسخة "ويندوز" تم تحديثها خارج الإصدار التجريبي، ومتاحة للتنزيل من متجر "ويندوز" مباشرة، وأصبح له أيقونة خاصة به.
وفي السابق، كان يضطر مستخدمو "ويندوز" لتنزيل نسخة الويب لـ"واتسآب" على سطح المكتب من متصفح الإنترنت الخاص بهم.
ويتميز تطبيق "واتسآب" على "ويندوز" المعاد تصميمه بواجهة أفضل قليلا عند مقارنته بالإصدار السابق من التطبيق، كما أنه أسرع وأكثر استجابة.
وأضاف "واتسآب" أنه يعمل حالا على إضافة تطبيق محلي لحواسيب "ماك"، التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بشركة "آبل" الأمريكية.
يشار إلى أنه تم طرح ميزة الأجهزة المتعددة في "واتسآب" بالكامل خارج النسخة التجريبية، والتي تتيح للمستخدم إمكانية فتح حسابه على 4 أجهزة محمولة في وقت واحد
.