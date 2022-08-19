https://sputnikarabic.ae/20220819/وزيرة-الخارجية-البريطانية-تعتزم-اللقاء-مع-بوتين-خلال-قمة-مجموعة-العشرين-في-إندونيسيا-1066618836.html
وزيرة الخارجية البريطانية تعتزم اللقاء مع بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا
وزيرة الخارجية البريطانية تعتزم اللقاء مع بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، تعتزم اللقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقبلة في... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T12:21+0000
2022-08-19T12:21+0000
2022-08-19T12:21+0000
العالم
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية موقف وزيرة الخارجية البريطانية تراس بعد إعلان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أن الرئيس بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في بالي.وبحسب الوكالة، علّق مكتب تراس إنها لم تتراجع عن وعدها بدعوة الرئيس الروسي إلى محادثة.وكانت تراس قد أعلنت، في وقت سابق، إنها مستعدة للقاء بوتين في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني، في إندونيسيا، إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء.يشار إلى أن تراس تواجه ريشي سوناك، في جولة الإعادة، حيث بقي لديهما ستة أسابيع من الحملات الانتخابية قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين الأوسع على زعيمهم الجديد، حيث من المتوقع ظهور النتيجة النهائية في 5 سبتمبر/أيلول.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزيرة الخارجية البريطانية تعتزم اللقاء مع بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، تعتزم اللقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقبلة في أندونيسيا.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية
موقف وزيرة الخارجية البريطانية تراس بعد إعلان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أن الرئيس بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في بالي.
وبحسب الوكالة، علّق مكتب تراس إنها لم تتراجع عن وعدها بدعوة الرئيس الروسي إلى محادثة.
وكانت تراس قد أعلنت، في وقت سابق، إنها مستعدة للقاء بوتين في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني، في إندونيسيا، إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء.
يشار إلى أن تراس تواجه ريشي سوناك، في جولة الإعادة، حيث بقي لديهما ستة أسابيع من الحملات
الانتخابية قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين الأوسع على زعيمهم الجديد، حيث من المتوقع ظهور النتيجة النهائية في 5 سبتمبر/أيلول.