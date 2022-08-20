https://sputnikarabic.ae/20220820/الأردن-يعزي-تركيا-في-ضحايا-حادثي-سير-مروعين-1066675675.html
الأردن يعزي تركيا في ضحايا حادثي سير مروعين
الأردن يعزي تركيا في ضحايا حادثي سير مروعين
عبر الأردن، عن تعازيه لتركيا في ضحايا حادثي سير مروعين في ولايتي غازي عنتاب وماردين. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T22:31+0000
2022-08-20T22:31+0000
2022-08-20T22:31+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار الأردن
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية السبت، بحسب موقع "المملكة".وقالت الوزارة في بيانها: "تعاطف المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيقة بهذا المصاب الأليم".وبعثت وزارة الخارجية بـ"خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات التركية ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم، السبت، جراء اصطدام شاحنة بجموع من الناس في ولاية ماردين إلى 19 قتيلا.وفي حادث منفصل، لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 21 آخرون، السبت، في حادث سير مروع بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220820/سفير-سوريا-السابق-لدى-تركيا-دمشق-قد-تشترط-سحب-القوات-التركية-لعودة-العلاقات-1066668371.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الأردن
أخبار تركيا اليوم, أخبار الأردن
الأردن يعزي تركيا في ضحايا حادثي سير مروعين
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عبر الأردن، عن تعازيه لتركيا في ضحايا حادثي سير مروعين في ولايتي غازي عنتاب وماردين.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية السبت، بحسب موقع "المملكة"
.
وقالت الوزارة في بيانها: "تعاطف المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيقة بهذا المصاب الأليم".
وبعثت وزارة الخارجية بـ"خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات التركية ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم، السبت، جراء اصطدام شاحنة بجموع من الناس في ولاية ماردين إلى 19 قتيلا.
وفي حادث منفصل، لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 21 آخرون، السبت، في حادث سير مروع بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.