عربي
https://sputnikarabic.ae/20220820/الأردن-يعزي-تركيا-في-ضحايا-حادثي-سير-مروعين-1066675675.html
الأردن يعزي تركيا في ضحايا حادثي سير مروعين
الأردن يعزي تركيا في ضحايا حادثي سير مروعين
عبر الأردن، عن تعازيه لتركيا في ضحايا حادثي سير مروعين في ولايتي غازي عنتاب وماردين. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T22:31+0000
2022-08-20T22:31+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996272_0:53:2899:1684_1920x0_80_0_0_54844025985fd1bd50b56d2298da4da2.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية السبت، بحسب موقع "المملكة".وقالت الوزارة في بيانها: "تعاطف المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيقة بهذا المصاب الأليم".وبعثت وزارة الخارجية بـ"خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات التركية ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم، السبت، جراء اصطدام شاحنة بجموع من الناس في ولاية ماردين إلى 19 قتيلا.وفي حادث منفصل، لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 21 آخرون، السبت، في حادث سير مروع بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220820/سفير-سوريا-السابق-لدى-تركيا-دمشق-قد-تشترط-سحب-القوات-التركية-لعودة-العلاقات-1066668371.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996272_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_d9ac036dcd63ac7fc885ed6e2aeb6c3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار الأردن
أخبار تركيا اليوم, أخبار الأردن

الأردن يعزي تركيا في ضحايا حادثي سير مروعين

22:31 GMT 20.08.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
عبر الأردن، عن تعازيه لتركيا في ضحايا حادثي سير مروعين في ولايتي غازي عنتاب وماردين.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية السبت، بحسب موقع "المملكة".
قوات وحدات حماية الشعب الكردية بالقرب من دبابة الجيش التركي، بينما يعمل الأتراك لبناء مقبرة عثمانية جديدة في قرية إسمة في محافظة حلب، سوريا، 22 فبراير/ شباط 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
سفير سوريا السابق لدى تركيا: دمشق قد تشترط سحب القوات التركية لعودة العلاقات
18:11 GMT
وقالت الوزارة في بيانها: "تعاطف المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيقة بهذا المصاب الأليم".
وبعثت وزارة الخارجية بـ"خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات التركية ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم، السبت، جراء اصطدام شاحنة بجموع من الناس في ولاية ماردين إلى 19 قتيلا.
وفي حادث منفصل، لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 21 آخرون، السبت، في حادث سير مروع بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала