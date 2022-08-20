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الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من بلدة سلواد
الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من بلدة سلواد
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله دون وقوع إصابات. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T21:18+0000
2022-08-20T21:27+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال أدرعي، اليوم الأحد، "وردت أنباء عن إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قبل قليل بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله".وأضاف أدرعي، "لم تقع إصابات، ولحقت أضرارا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذين".وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ثمانية أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد قرب سلواد، وكانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد، وبأعجوبة لم تقع إصابات.هذا وأُصيب 8 أشخاص، فجر يوم الأحد الماضي، إثر إطلاق نار على حافلة إسرائيلية، قرب البلدة القديمة من مدينة القدس.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من بلدة سلواد

21:18 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 21:27 GMT 20.08.2022)
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالشرطة الإسرائيلية تطوق منطقة بعد هجوم في مدينة إلعاد المركزية، 5 مايو/ أيار 2022
الشرطة الإسرائيلية تطوق منطقة بعد هجوم في مدينة إلعاد المركزية، 5 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وقال أدرعي، اليوم الأحد، "وردت أنباء عن إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قبل قليل بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله".
وأضاف أدرعي، "لم تقع إصابات، ولحقت أضرارا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذين".
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ثمانية أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد قرب سلواد، وكانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد، وبأعجوبة لم تقع إصابات.
هذا وأُصيب 8 أشخاص، فجر يوم الأحد الماضي، إثر إطلاق نار على حافلة إسرائيلية، قرب البلدة القديمة من مدينة القدس.
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