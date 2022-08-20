عربي
https://sputnikarabic.ae/20220820/الحرائق-تقضي-على-55-هكتارا-من-الغابات-في-المغرب-1066674235.html
الحرائق تقضي على 55 هكتارا من الغابات في شمال المغرب
الحرائق تقضي على 55 هكتارا من الغابات في شمال المغرب
أعلنت السلطات في المغرب، اليوم السبت، أن الحرائق المشتعلة في شمال البلاد منذ يوم الأربعاء قضت على نحو 55 هكتارا من الغابات، في وقت تواصل جهودها لإخماده. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T21:25+0000
2022-08-20T21:28+0000
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065578406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3952f5644b7140d5dc17895bdf945a8.jpg
ونقلت صحيفة "هسبريس" عن مصادر محلية أن جهود السلطات مستمرة للسيطرة على حريق غابوي الذي قبل 3 أيام، بغابة جبل "أغاندرو" المحاذي لدوار تالغونت دائرة كتامة بإقليم الحسيمة.وذكرت أن المصادر المحلية أن "الحريق أتى حتى الآن على نحو 55 هكتارا من الغابات".وأشارت إلى أن طائرات كنادير المتخصصة في عمليات إطفاء الحرائق نفذت أمس الجمعة، مجموعة من الطلعات الجوية بهدف السيطرة على الحريق ومنع اتساع رقعته.وذكرت الصحيفة أن وعورة التضاريس في المنطقة وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، تسببت في صعوبة عملية السيطرة على الحريق في وقت قياسي.وكانت الحكومة المغربية أعلنت في الشهر الماضي رصد 290 مليون درهم (29 مليون دولار تقريبا) لدعم أهالي القرى المتضررة من الحرائق التي طالت 5 محافظات شمالي المملكة.وخلال العام الجاري شهد المغرب 165 حريقا تقريبا حتى 13 يوليو/ تموز الماضي.وتتعرض المملكة المغربية لحرائق سنوية في الغابات التي تغطي نحو 12 بالمائة من مساحة البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220717/-لليوم-الخامس-الحرائق-تلتهم-الأخضر-واليابس-شمالي-المغرب-فيديوهات-1065191045.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065578406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13c0ffacca32b63bf0ef693158d472ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم
أخبار المغرب اليوم

الحرائق تقضي على 55 هكتارا من الغابات في شمال المغرب

21:25 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 21:28 GMT 20.08.2022)
© AFP 2022 / Justin Sullivan/Getty Imagesحرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 23 يوليو 2022
حرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / Justin Sullivan/Getty Images
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات في المغرب، اليوم السبت، أن الحرائق المشتعلة في شمال البلاد منذ يوم الأربعاء قضت على نحو 55 هكتارا من الغابات، في وقت تواصل جهودها لإخماده.
ونقلت صحيفة "هسبريس" عن مصادر محلية أن جهود السلطات مستمرة للسيطرة على حريق غابوي الذي قبل 3 أيام، بغابة جبل "أغاندرو" المحاذي لدوار تالغونت دائرة كتامة بإقليم الحسيمة.
الحرائق بمنطقة العرائش المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
لليوم الخامس.. الحرائق تلتهم الأخضر واليابس شمالي المغرب.. فيديوهات
17 يوليو, 16:08 GMT
وذكرت أن المصادر المحلية أن "الحريق أتى حتى الآن على نحو 55 هكتارا من الغابات".
وأشارت إلى أن طائرات كنادير المتخصصة في عمليات إطفاء الحرائق نفذت أمس الجمعة، مجموعة من الطلعات الجوية بهدف السيطرة على الحريق ومنع اتساع رقعته.
وذكرت الصحيفة أن وعورة التضاريس في المنطقة وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، تسببت في صعوبة عملية السيطرة على الحريق في وقت قياسي.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت في الشهر الماضي رصد 290 مليون درهم (29 مليون دولار تقريبا) لدعم أهالي القرى المتضررة من الحرائق التي طالت 5 محافظات شمالي المملكة.
وخلال العام الجاري شهد المغرب 165 حريقا تقريبا حتى 13 يوليو/ تموز الماضي.
وتتعرض المملكة المغربية لحرائق سنوية في الغابات التي تغطي نحو 12 بالمائة من مساحة البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала