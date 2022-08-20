https://sputnikarabic.ae/20220820/الحرائق-تقضي-على-55-هكتارا-من-الغابات-في-المغرب-1066674235.html
الحرائق تقضي على 55 هكتارا من الغابات في شمال المغرب
الحرائق تقضي على 55 هكتارا من الغابات في شمال المغرب
أعلنت السلطات في المغرب، اليوم السبت، أن الحرائق المشتعلة في شمال البلاد منذ يوم الأربعاء قضت على نحو 55 هكتارا من الغابات، في وقت تواصل جهودها لإخماده. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T21:25+0000
2022-08-20T21:25+0000
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ونقلت صحيفة "هسبريس" عن مصادر محلية أن جهود السلطات مستمرة للسيطرة على حريق غابوي الذي قبل 3 أيام، بغابة جبل "أغاندرو" المحاذي لدوار تالغونت دائرة كتامة بإقليم الحسيمة.وذكرت أن المصادر المحلية أن "الحريق أتى حتى الآن على نحو 55 هكتارا من الغابات".وأشارت إلى أن طائرات كنادير المتخصصة في عمليات إطفاء الحرائق نفذت أمس الجمعة، مجموعة من الطلعات الجوية بهدف السيطرة على الحريق ومنع اتساع رقعته.وذكرت الصحيفة أن وعورة التضاريس في المنطقة وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، تسببت في صعوبة عملية السيطرة على الحريق في وقت قياسي.وكانت الحكومة المغربية أعلنت في الشهر الماضي رصد 290 مليون درهم (29 مليون دولار تقريبا) لدعم أهالي القرى المتضررة من الحرائق التي طالت 5 محافظات شمالي المملكة.وخلال العام الجاري شهد المغرب 165 حريقا تقريبا حتى 13 يوليو/ تموز الماضي.وتتعرض المملكة المغربية لحرائق سنوية في الغابات التي تغطي نحو 12 بالمائة من مساحة البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220717/-لليوم-الخامس-الحرائق-تلتهم-الأخضر-واليابس-شمالي-المغرب-فيديوهات-1065191045.html
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أخبار المغرب اليوم
الحرائق تقضي على 55 هكتارا من الغابات في شمال المغرب
21:25 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 21:28 GMT 20.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات في المغرب، اليوم السبت، أن الحرائق المشتعلة في شمال البلاد منذ يوم الأربعاء قضت على نحو 55 هكتارا من الغابات، في وقت تواصل جهودها لإخماده.
ونقلت صحيفة "هسبريس"
عن مصادر محلية أن جهود السلطات مستمرة للسيطرة على حريق غابوي الذي قبل 3 أيام، بغابة جبل "أغاندرو" المحاذي لدوار تالغونت دائرة كتامة بإقليم الحسيمة.
وذكرت أن المصادر المحلية أن "الحريق أتى حتى الآن على نحو 55 هكتارا من الغابات".
وأشارت إلى أن طائرات كنادير المتخصصة في عمليات إطفاء الحرائق
نفذت أمس الجمعة، مجموعة من الطلعات الجوية بهدف السيطرة على الحريق ومنع اتساع رقعته.
وذكرت الصحيفة أن وعورة التضاريس في المنطقة وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، تسببت في صعوبة عملية السيطرة على الحريق في وقت قياسي.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت في الشهر الماضي رصد 290 مليون درهم (29 مليون دولار تقريبا) لدعم أهالي القرى المتضررة من الحرائق التي طالت 5 محافظات شمالي المملكة.
وخلال العام الجاري شهد المغرب 165 حريقا تقريبا حتى 13 يوليو/ تموز الماضي.
وتتعرض المملكة المغربية لحرائق سنوية في الغابات التي تغطي نحو 12 بالمائة من مساحة البلاد.