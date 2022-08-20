https://sputnikarabic.ae/20220820/السلطات-المحلية-لسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تقصف-بالمدفعية-محطة-زابوروجيا-النووية-1066674841.html
السلطات المحلية لسبوتنيك: القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية محطة زابوروجيا النووية
السلطات المحلية لسبوتنيك: القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية محطة زابوروجيا النووية
صرح المكتب الإعلامي بإدارة مدينة إنيرغودار لوكالة سبوتنيك، السبت، بأن القوات الأوكرانية شنت قصفا بالمدفعية على محطة زابوروجيا النووية، بواسطة أسلحة غربية طويلة... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T21:44+0000
2022-08-20T21:44+0000
2022-08-20T21:44+0000
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لوغانسك- سبوتنيك. وقال متحدث باسم إدارة المدينة لسبوتنيك: "تم رصد ضربات مدفعية استهدفت منطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووية. وفقا للبيانات الواردة، فقد تم استخدام أسلحة غربية طويلة المدى لشن القصف، وتم إطلاق النار من الجانب الآخر من نهر دنيبر".وأوضح المتحدث أن القذائف انفجرت في منطقة قريبة من أحد المباني الإدارية للمحطة، مشيرا إلى أن المواقع المهمة بالمحطة لم تتضرر.ولفت المتحدث إلى أنه لم يتم بعد الحصول على معلومات تتعلق بوجود إصابات بين العاملين بالمحطة.وطالبت روسيا مرارا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإرسال بعثة إلى محطة "زابوروجيا" للطاقة النووية في أسرع وقت، للتأكد صحة الرواية الروسية بشأن قيام كييف باستهداف المحطة عمدا، كأحد أشكال الابتزاز النووي.وتتهم موسكو سلطات كييف بعرقلة إرسال بعثة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية، مشيرة إلى أن الدعم الغربي لكييف يساعدها على الاستمرار في الاستفزازات التي تمارسها قرب المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220720/الدفاع-الروسية-الحظ-ينقذ-من-كارثة-بعد-هجوم-مسيرات-أوكرانية-على-محطة-زابوروجيا-النووية-1065355498.html
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السلطات المحلية لسبوتنيك: القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية محطة زابوروجيا النووية
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صرح المكتب الإعلامي بإدارة مدينة إنيرغودار لوكالة سبوتنيك، السبت، بأن القوات الأوكرانية شنت قصفا بالمدفعية على محطة زابوروجيا النووية، بواسطة أسلحة غربية طويلة المدى.
لوغانسك- سبوتنيك. وقال متحدث باسم إدارة المدينة لسبوتنيك: "تم رصد ضربات مدفعية استهدفت منطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووية. وفقا للبيانات الواردة، فقد تم استخدام أسلحة غربية طويلة المدى لشن القصف، وتم إطلاق النار من الجانب الآخر من نهر دنيبر".
وأوضح المتحدث أن القذائف انفجرت في منطقة قريبة من أحد المباني الإدارية للمحطة، مشيرا إلى أن المواقع المهمة بالمحطة لم تتضرر.
ولفت المتحدث إلى أنه لم يتم بعد الحصول على معلومات تتعلق بوجود إصابات بين العاملين بالمحطة.
وطالبت روسيا مرارا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإرسال بعثة إلى محطة "زابوروجيا" للطاقة النووية في أسرع وقت، للتأكد صحة الرواية الروسية بشأن قيام كييف باستهداف المحطة عمدا، كأحد أشكال الابتزاز النووي.
وتتهم موسكو سلطات كييف بعرقلة إرسال بعثة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية، مشيرة إلى أن الدعم الغربي لكييف يساعدها على الاستمرار في الاستفزازات التي تمارسها قرب المحطة.