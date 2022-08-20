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العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق... صور
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق... صور
بمناسبة مرور 28 عاما على اعتماد الألوان الثلاثة للعلم الروسي (الأبيض، الأزرق، الأحمر)، أقام البيت الثقافي الروسي بدمشق، بالتعاون مع جمعية الترقي الأرمني، ورشة... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T19:45+0000
2022-08-20T19:45+0000
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وأكدت آية شحادة، المسؤولة الثقافية في البيت الروسي، لـ"سبوتنيك" أن مبادرة اليوم أقيمت بالتعاون مع الجمعية الأرمنية والشركسية كنوع من الدمج للمجتمعات ما بين الأطفال السوريين والروس والأرمن.وبينت شحادة أن المبادرة عبارة عن ورشة عمل للرسم والأعمال اليدوية إضافة للمسابقات الرياضية وتعريف الطفل عن المجتمع الروسي محاولة لتوسيع نطاق المحبة وترسيخ لغة السلام مقابل الحرب، مشيرة إلى أن الطفل يرسم بمحبة والمحبة لا علاقة لها بالحرب.ورفع العلم الروسي ذو الألوان الثلاثة بدلا من العلم السوفيتي الأحمر فوق مبنى الحكومة الروسية في 22 أغسطس/ آب عام 1991. ومنذ عام 1994 أصبح يوم علم روسيا الاتحادية عيدا وطنيا.وأشارت مقداد إلى الأهمية الثقافية والاقتصادية لمثل هذه الفعاليات ضمن المساحات الأمنة وبحضور الأهل والنشاطات المتنوعة والتي شملت الأطفال من عمر 3 سنوات وما فوق للتعرف عن ثقافة بلدنا الثاني روسيا رغم بعدنا عنها.مشيرة إلى الورشة التي احتضنها البيت الثقافي خصصت لتعريف الأطفال بالمجتمع الروسي ورموزه وتاريخه من خلال الرسم الذي يعبر عن المشاعر الحقيقة للطفل.
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العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق... صور

19:45 GMT 20.08.2022
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Sputnik . Nour Melhem
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بمناسبة مرور 28 عاما على اعتماد الألوان الثلاثة للعلم الروسي (الأبيض، الأزرق، الأحمر)، أقام البيت الثقافي الروسي بدمشق، بالتعاون مع جمعية الترقي الأرمني، ورشة عمل تعبيراً عن رمزية العلم وما تعنيه الحضارة الروسية بنظر الأطفال.
وأكدت آية شحادة، المسؤولة الثقافية في البيت الروسي، لـ"سبوتنيك" أن مبادرة اليوم أقيمت بالتعاون مع الجمعية الأرمنية والشركسية كنوع من الدمج للمجتمعات ما بين الأطفال السوريين والروس والأرمن.
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhem
وبينت شحادة أن المبادرة عبارة عن ورشة عمل للرسم والأعمال اليدوية إضافة للمسابقات الرياضية وتعريف الطفل عن المجتمع الروسي محاولة لتوسيع نطاق المحبة وترسيخ لغة السلام مقابل الحرب، مشيرة إلى أن الطفل يرسم بمحبة والمحبة لا علاقة لها بالحرب.
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhem

وأضافت المسؤولة الثقافية: "حاولنا تعريف الأطفال برموز العلم الروسي حيث أن اللون الأبيض يرمز إلى السلام والصفاء والحرية والاستقلال، فيما الأزرق هو لون السماء ويرمز إلى الإيمان والوفاء، أما الأحمر فهو يجسد الشجاعة ودم المدافعين عن أرض الوطن، ويقدس السعي إلى روسيا دولة عظيمة وموحدة".

© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhem
ورفع العلم الروسي ذو الألوان الثلاثة بدلا من العلم السوفيتي الأحمر فوق مبنى الحكومة الروسية في 22 أغسطس/ آب عام 1991. ومنذ عام 1994 أصبح يوم علم روسيا الاتحادية عيدا وطنيا.
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhem

من جهتها، قالت يمامة مقداد التي شاركت في احتفال البيت الروسي لـ"سبوتنيك" إن "ورشات العمل الموجهة للأطفال تشكل جزءاً مهماً من برنامج عمل المركز الثقافي الروسي بدمشق، بحيث تختص كل ورشة بجانب معين ينمي قدرات الأطفال الفنية والمعرفية"، مبينة أنه "في كل عام من هذا اليوم يتم إرسال دعوات للأطفال من مختلف المجتمعات الأرمن والشركس والأوكران كنوع من التأكيد أن الحرب لا تهمنا والسلام هو الذي ننادي به".

وأشارت مقداد إلى الأهمية الثقافية والاقتصادية لمثل هذه الفعاليات ضمن المساحات الأمنة وبحضور الأهل والنشاطات المتنوعة والتي شملت الأطفال من عمر 3 سنوات وما فوق للتعرف عن ثقافة بلدنا الثاني روسيا رغم بعدنا عنها.
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي
1/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي
2/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي
3/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي
4/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي
5/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي
6/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي
7/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي
8/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي
9/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي
10/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي
12/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
© Sputnik . Nour Melhemالعلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق - سبوتنيك عربي
13/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
1/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
2/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
3/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
4/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
5/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
6/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
7/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
8/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
9/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
10/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
11/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
12/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق
13/13
© Sputnik . Nour Melhem
العلم الروسي بعيون الأطفال السوريين والروس في البيت الثقافي بدمشق

وفي السياق أكدت سونيا أندريان، ممثلة جمعية الترقي الأرمني بدمشق، لـ"سبوتنيك" أن تعلم معاني رمز العلم من خلال الرسم يجسد جل اهتمامنا لتنمية روح الوطنية والتعاون بعيد عن الهموم والمشاكل وللتعامل بسعادة وفرح.

مشيرة إلى الورشة التي احتضنها البيت الثقافي خصصت لتعريف الأطفال بالمجتمع الروسي ورموزه وتاريخه من خلال الرسم الذي يعبر عن المشاعر الحقيقة للطفل.
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