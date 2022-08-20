https://sputnikarabic.ae/20220820/القوات-العراقية-تقتل-6-عناصر-من-داعش-في-صلاح-الدين-1066656621.html
القوات العراقية تقتل 6 عناصر من "داعش" في صلاح الدين
القوات العراقية تقتل 6 عناصر من "داعش" في صلاح الدين
قضت القوات العراقية على 6 عناصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) بضربات جوية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T12:53+0000
2022-08-20T12:53+0000
2022-08-20T12:53+0000
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
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سبوتنيك. وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق بأن مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" جاء إثر ضربة للقوات الجوية العراقية استهدفت موقعًا قرب جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين.وفي وقت سابق، من أغسطس/ آب الجاري، نقلت السلطات العراقية نحو 700 شخص، غالبيتهم من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" ممن كانوا محتجزين داخل مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة الشرقي، الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف الحسكة بأن أكثر من 620 شخصاً يحملون الجنسية العراقية من أفراد عائلات تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم الهول في ريف الحسكة الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية له، غادروا المخيم باتجاه الأراضي العراقية. وذلك عبر حافلات دخلت الحدود العراقية إلى مخيم جنوبي مدينة الموصل برفقة حراسة أمنية عراقية وهي الدفعة الرابعة منذ بداية العام الحالي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, العالم العربي
القوات العراقية تقتل 6 عناصر من "داعش" في صلاح الدين
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قضت القوات العراقية على 6 عناصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) بضربات جوية.
سبوتنيك
. وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق بأن مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" جاء إثر ضربة للقوات الجوية العراقية استهدفت موقعًا قرب جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين.
وفي وقت سابق، من أغسطس/ آب الجاري، نقلت السلطات العراقية نحو 700 شخص
، غالبيتهم من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" ممن كانوا محتجزين داخل مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة الشرقي، الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف الحسكة بأن أكثر من 620 شخصاً يحملون الجنسية العراقية من أفراد عائلات تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم الهول في ريف الحسكة الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية له، غادروا المخيم باتجاه الأراضي العراقية. وذلك عبر حافلات دخلت الحدود العراقية إلى مخيم جنوبي مدينة الموصل برفقة حراسة أمنية عراقية وهي الدفعة الرابعة منذ بداية العام الحالي.