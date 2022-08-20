https://sputnikarabic.ae/20220820/اللجنة-القطرية-لإعادة-إعمار-غزة-نبدأ-غدا-صرف-مساعدات-نقدية-للأسر-في-القطاع-عن-شهر-أغسطس-1066653090.html
اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة: نبدأ غدا صرف مساعدات نقدية للأسر في القطاع عن شهر أغسطس
اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة: نبدأ غدا صرف مساعدات نقدية للأسر في القطاع عن شهر أغسطس
أكدت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أنها ستبدأ، غدا الأحد، صرف دفعة شهر أغسطس/ آب الجاري من المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T11:34+0000
2022-08-20T11:34+0000
2022-08-20T11:34+0000
أخبار قطر اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ووفقا لتصريحات نقلتها الشرق القطرية، أوضح رئيس اللجنة السفير محمد العمادي أن عدد الأسر المستفيدة من المساعدات نحو 100 ألف أسرة في محافظات القطاع، لافتا إلى أن المساعدة عبارة عن 100 دولار لكل أسرة.وفيما أشار إلى أن صرف المساعدات يتم بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، أوضح أن التوزيع سيكون من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، لافتا إلى أن عدد تلك المراكز أكثر من 300 مركز.يشار إلى أن قطر تعهدت بتقديم منحة إنسانية شهرية، دعما للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، التي تعاني بسبب الحصار الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20190122/إسرائيل-غزة-قطرية-1038467722.html
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أخبار قطر اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار قطر اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة: نبدأ غدا صرف مساعدات نقدية للأسر في القطاع عن شهر أغسطس
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أكدت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أنها ستبدأ، غدا الأحد، صرف دفعة شهر أغسطس/ آب الجاري من المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة.
ووفقا لتصريحات
نقلتها الشرق القطرية، أوضح رئيس اللجنة السفير محمد العمادي أن عدد الأسر المستفيدة من المساعدات نحو 100 ألف أسرة في محافظات القطاع، لافتا إلى أن المساعدة عبارة عن 100 دولار لكل أسرة.
وفيما أشار إلى أن صرف المساعدات
يتم بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، أوضح أن التوزيع سيكون من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، لافتا إلى أن عدد تلك المراكز أكثر من 300 مركز.
يشار إلى أن قطر تعهدت بتقديم منحة إنسانية شهرية، دعما للأسر الفلسطينية في قطاع غزة
، التي تعاني بسبب الحصار الإسرائيلي.