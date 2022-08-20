https://sputnikarabic.ae/20220820/اليمن-القوات-المشتركة-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-لـأنصار-الله-1066643942.html

اليمن... القوات المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله"

اليمن... القوات المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله"

أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة، اليوم السبت، إسقاط طائرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، في ظل سريان هدنة... 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T06:15+0000

2022-08-20T06:15+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، إن "الدفاعات الجوية لألوية العمالقة الجنوبية تمكنت، مساء الجمعة، من إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين، في سماء مديرية حريب جنوب محافظة مأرب".وذكر أن "الحوثيين يواصلون خروقاتهم للهدنة الإنسانية الأممية"، مشيراً إلى "إطلاق الحوثيين مساء الخميس قذائف مدفعية على مواقع ألوية العمالقة في مديرية حريب جنوب مأرب".ولم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن الطائرة التي تعد الثامنة التي يعلن الجيش اليمني والقوات الموالية له إسقاطها منذ التمديد الأول للهدنة في اليمن مطلع يونيو الماضي.يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني مقتل 13 وجرح 27 آخرين من قواته إثر 467 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها جماعة "أنصار الله" خلال 5 أيام في جبهات الحديدة وتعز والضالع وصعدة والجوف ومأرب.ويوم الاثنين الماضي، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، صمود الهدنة في اليمن من الناحية العسكرية، وعدم حدوث أي ضربات جوية داخل اليمن، ولا هجمات صادرة من اليمن عبر الحدود.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220811/ما-حقيقة-خرق-أنصار-الله-للهدنة-في-مأرب-وتداعيات-ذلك-على-باقي-الجبهات؟-1066307317.html

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