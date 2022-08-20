https://sputnikarabic.ae/20220820/برلمانية-عراقية-تعلن-تعاقد-الطيران-المدني-مع-شركة-لها-ارتباطات-إسرائيلية-1066667436.html

برلمانية عراقية تعلن تعاقد الطيران المدني مع شركة لها "ارتباطات إسرائيلية"

برلمانية عراقية تعلن تعاقد الطيران المدني مع شركة لها "ارتباطات إسرائيلية"

كشفت عضو مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، عن أن "سلطة الطيران المدني العراقية أحالت عقد الحماية الأمنية في مطار بغداد الدولي إلى شركة "بيزنيز إنتل" التي لها... 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T16:54+0000

2022-08-20T16:54+0000

2022-08-20T16:54+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت نصيف، في بيان لها، إن "ذلك يعني فتح باب المطار على مصراعيه أمام المخابرات المعادية ودون أي تحرك من قبل الجهات المعنية تجاه هذا الخرق الأمني"، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.وجددت نصيف دعوتها إلى "هيئة النزاهة الاتحادية والإدعاء العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي للخروج عن صمتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإيقاف التعاقد مع هذه الشركة غير الرصينة من خلال إصدار كتاب عاجل موجه إلى سلطة الطيران المدني يقضي بايقاف إجراءات التعاقد لحين إكمال كافة المعلومات حماية للمال العام".وأرسل مجلس النواب العراقي، مؤخرا مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" إلى رئاسة الجمهورية. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "مجلس النواب أرسل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه".وصوَّت مجلس النواب العراقي، في26 مايو/أيار، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أن المجلس صوت في جلسته، التي عقدها اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني". وأكد بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن "التصويت تم بإجماع الحاضرين".ويشار إلى أن العراق لا يقيم أي علاقات مع إسرائيل، في وقت ترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية في البلاد التطبيع معها.

https://sputnikarabic.ae/20220628/مقتدى-الصدر-من-المخجل-أن-يرفض-برهم-صالح-التوقيع-على-قانون-تجريم-التطبيع-مع-إسرائيل-1064346103.html

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