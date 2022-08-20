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https://sputnikarabic.ae/20220820/بكاء-شديد-تأثرا-بخطاب-الزعيم-الكوري-الشمالي-بعد-شفائه-من-الحمى-فيديو-1066646011.html
بكاء شديد تأثرا بخطاب الزعيم الكوري الشمالي بعد شفائه من الحمى.. فيديو
بكاء شديد تأثرا بخطاب الزعيم الكوري الشمالي بعد شفائه من الحمى.. فيديو
تداول مغردون مقطعا يظهر بكاء شديدا لجنود من كوريا الشمالية، تأثرا بخطاب زعيمهم كيم جونغ أون. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T07:45+0000
2022-08-20T07:45+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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ووفقا للقطات التي بثها التلفزيون الحكومي في بيونغ يانغ، ظهر الزعيم الكوري الشمالي وسط الفرق الطبية التي ساعدت في مكافحة كورونا داخل البلاد، حيث أشاد بجهودهم.وظهر الجنود وهم يبكون بشدة تأثرا بخطاب كيم، خاصة أنه أول لقاء له عقب شفائه من الحمى التي كان قد أعلن عن إصابته بها.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، في مايو الماضي، تفشي وباء كورونا في البلاد، فيما أشارت وسائل إعلام إلى إصابة الزعيم الكوري الشمالي بحمى خلال الأيام الماضية.
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية

بكاء شديد تأثرا بخطاب الزعيم الكوري الشمالي بعد شفائه من الحمى.. فيديو

07:45 GMT 20.08.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / STR
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تداول مغردون مقطعا يظهر بكاء شديدا لجنود من كوريا الشمالية، تأثرا بخطاب زعيمهم كيم جونغ أون.
ووفقا للقطات التي بثها التلفزيون الحكومي في بيونغ يانغ، ظهر الزعيم الكوري الشمالي وسط الفرق الطبية التي ساعدت في مكافحة كورونا داخل البلاد، حيث أشاد بجهودهم.
وظهر الجنود وهم يبكون بشدة تأثرا بخطاب كيم، خاصة أنه أول لقاء له عقب شفائه من الحمى التي كان قد أعلن عن إصابته بها.
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، في مايو الماضي، تفشي وباء كورونا في البلاد، فيما أشارت وسائل إعلام إلى إصابة الزعيم الكوري الشمالي بحمى خلال الأيام الماضية.
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