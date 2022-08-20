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https://sputnikarabic.ae/20220820/حاكم-سيفاستوبول-سقوط-طائرة-مسيرة-على-سطح-مقر-أسطول-البحر-الأسود-ولا-خسائر-1066645582.html
حاكم سيفاستوبول: سقوط طائرة مسيرة على سطح مقر أسطول البحر الأسود ولا خسائر
حاكم سيفاستوبول: سقوط طائرة مسيرة على سطح مقر أسطول البحر الأسود ولا خسائر
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوغيف، اليوم السبت أن طائرة مسيرة سقطت على سطح مقر أسطول البحر الأسود التابع للقوات البحرية الروسية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T07:24+0000
2022-08-20T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء إعلان الحاكم رازفوغيف عبر صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" وذكر فيه: "تم إسقاط طائرة مسيرة مجهولة في محيط مقر أسطول البحر الأسود التابع للقوات البحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول".وأضاف قائلا: "أنا في مقر الأسطول حاليا ومنذ فترة تم إسقاطها حيث حلقت على ارتفاع منخفض واستطاعت الدفاعات إسقاطها ووجدنا الطائرة المدمرة على سطح إحدى أبنية المقر".وختم بالقول: "أشكر الشباب في الدفاع الجوي ولا توجد أضرار جسيمة"، داعيا السكان للبقاء في منازلهم لمدة ساعة إذا أمكن ذلك.
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روسيا

حاكم سيفاستوبول: سقوط طائرة مسيرة على سطح مقر أسطول البحر الأسود ولا خسائر

07:24 GMT 20.08.2022
© Sputnik . Alexei Malgavko / الذهاب إلى بنك الصور إطلاق أول رحلة لمركبة بحرية عالية السرعة "كويتا 120م" على الطريق بين سيفاستوبول ويالطا
 إطلاق أول رحلة لمركبة بحرية عالية السرعة كويتا 120م على الطريق بين سيفاستوبول ويالطا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Sputnik . Alexei Malgavko
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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوغيف، اليوم السبت أن طائرة مسيرة سقطت على سطح مقر أسطول البحر الأسود التابع للقوات البحرية الروسية.
وجاء إعلان الحاكم رازفوغيف عبر صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" وذكر فيه: "تم إسقاط طائرة مسيرة مجهولة في محيط مقر أسطول البحر الأسود التابع للقوات البحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول".
وأضاف قائلا: "أنا في مقر الأسطول حاليا ومنذ فترة تم إسقاطها حيث حلقت على ارتفاع منخفض واستطاعت الدفاعات إسقاطها ووجدنا الطائرة المدمرة على سطح إحدى أبنية المقر".
وختم بالقول: "أشكر الشباب في الدفاع الجوي ولا توجد أضرار جسيمة"، داعيا السكان للبقاء في منازلهم لمدة ساعة إذا أمكن ذلك.
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