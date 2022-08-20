https://sputnikarabic.ae/20220820/رجال-أعمال-سودانيون-يطلقون-مبادرة-لدعم-متضرري-السيول-والأمطار-1066674979.html
رجال أعمال سودانيون يطلقون مبادرة لدعم متضرري السيول والأمطار
رجال أعمال سودانيون يطلقون مبادرة لدعم متضرري السيول والأمطار
أطلق رجال أعمال سودانيون مبادرة لدعم متضرري السيول والأمطار، في البلاد خاصة مع تدمير عدد كبير من المنازل وتشريد سكانها. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T21:52+0000
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والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، مع وفد من رجال الأعمال السودانيين والقطاع الخاص.وبحسب بيان لمجلس السيادة نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، تطرق اللقاء للأضرار التي تسببت فيها السيول والأمطار في عدد من الولايات ومعاناة المواطنين جراء هذه الكارثة.وكشف رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني هشام السوباط، في تصريح صحفي عقب اللقاء عن مبادرة لرجال الأعمال السودانيين لدعم متضرري السيول والأمطار في كافة ولايات البلاد.. مبينا أنه تم تكوين لجنة تنفيذية للإشراف على الدعم والمساعدات.وجاء في البيان أن البرهان أشاد بدور رجال الأعمال السودانيين ودعمهم ومساهماتهم المقدرة في مساعدة المتأثرين من السيول والأمطار في مختلف الولايات، وأعمالهم الوطنية الجليلة التي ظلوا يقدمونها دون من أو أذى".وأكد على "سرعة استجابتهم لنداء الوطن والوقوف بجانب المواطنين المتأثرين لمواجهة هذه المحنة|.وقال رجل الأعمال معاوية البرير إن "اللقاء جاء استجابة لدعوة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السوداني، وذلك في إطار استنهاض همم القطاع الخاص للوقوف بجانب المتأثرين بالسيول والأمطار".ولفت البربر إلى "حجم الأضرار الكبيرة التي خلفتها هذه الكارثة وأثرها على المواطنين داعيا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجهد الوطني والخارجي لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين".
https://sputnikarabic.ae/20210906/السودان-نهر-الدندر-يتجاوز-منسوب-الفيضان-بـ-12-سم-1050059471.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم
رجال أعمال سودانيون يطلقون مبادرة لدعم متضرري السيول والأمطار
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أطلق رجال أعمال سودانيون مبادرة لدعم متضرري السيول والأمطار، في البلاد خاصة مع تدمير عدد كبير من المنازل وتشريد سكانها.
والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، مع وفد من رجال الأعمال السودانيين والقطاع الخاص.
وبحسب بيان لمجلس السيادة نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"
، تطرق اللقاء للأضرار التي تسببت فيها السيول والأمطار في عدد من الولايات ومعاناة المواطنين جراء هذه الكارثة.
وكشف رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني هشام السوباط، في تصريح صحفي عقب اللقاء عن مبادرة لرجال الأعمال السودانيين لدعم متضرري السيول والأمطار في كافة ولايات البلاد.. مبينا أنه تم تكوين لجنة تنفيذية للإشراف على الدعم والمساعدات.
وجاء في البيان أن البرهان أشاد بدور رجال الأعمال السودانيين ودعمهم ومساهماتهم المقدرة في مساعدة المتأثرين من السيول والأمطار في مختلف الولايات، وأعمالهم الوطنية الجليلة التي ظلوا يقدمونها دون من أو أذى".
وأكد على "سرعة استجابتهم لنداء الوطن والوقوف بجانب المواطنين المتأثرين لمواجهة هذه المحنة|.
وقال رجل الأعمال معاوية البرير إن "اللقاء جاء استجابة لدعوة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السوداني، وذلك في إطار استنهاض همم القطاع الخاص للوقوف بجانب المتأثرين بالسيول والأمطار".
ولفت البربر إلى "حجم الأضرار الكبيرة التي خلفتها هذه الكارثة وأثرها على المواطنين داعيا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجهد الوطني والخارجي لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين".