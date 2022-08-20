https://sputnikarabic.ae/20220820/صواريخ-لونغ-مارش-الصينية-تسجل-رقما-قياسيا-لعمليات-الإطلاق-الناجحة-المتتالية-1066647765.html
صواريخ "لونغ مارش" الصينية تسجل رقما قياسيا لعمليات الإطلاق الناجحة المتتالية
صواريخ "لونغ مارش" الصينية تسجل رقما قياسيا لعمليات الإطلاق الناجحة المتتالية
أرسل صاروخ "لونغ مارش-2دي" مجموعة أقمار صناعية إلى الفضاء، صباح اليوم السبت، مسجلا 103 من عمليات الإطلاق الناجحة المتتالية لسلسلة الصواريخ الحاملة الصينية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T09:12+0000
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العالم
الصين
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وكان الرقم القياسي السابق لعمليات إطلاق صواريخ "لونغ مارش" المتتالية هو 102، من عام 1996 وحتى عام 2011، وفقا لوكالة "شينخوا".ومنذ 5 مايو 2020، حققت سلسلة الصواريخ الحاملة الصينية انتصارات متتالية خلال 27 شهرا بلغ عددها 103، ونقلت ما يزيد على 200 مركبة فضاء إلى المدار، من بينها وحدات محطة فضاء، ومسبار قمري، ومسبار المريخ، ومركبات فضاء مأهولة، حسبما ذكرت شركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية، المتعاقد الرئيسي لبرنامج الفضاء في البلاد.وقالت الشركة إن الصين تطور الجيل القادم من مركبات الإطلاق المأهولة والصواريخ الثقيلة، والتي ستتولى مهمات مأهولة في المستقبل إلى القمر ورحلات استكشافية أخرى إلى المريخ والمشتري والكويكبات.
https://sputnikarabic.ae/20220724/الصين-تطلق-أول-وحدة-معملية-إلى--محطة-الفضاء-الصينية-1065472735.html
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العالم, الصين
صواريخ "لونغ مارش" الصينية تسجل رقما قياسيا لعمليات الإطلاق الناجحة المتتالية
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أرسل صاروخ "لونغ مارش-2دي" مجموعة أقمار صناعية إلى الفضاء، صباح اليوم السبت، مسجلا 103 من عمليات الإطلاق الناجحة المتتالية لسلسلة الصواريخ الحاملة الصينية.
وكان الرقم القياسي السابق لعمليات إطلاق صواريخ "لونغ مارش" المتتالية هو 102، من عام 1996 وحتى عام 2011، وفقا لوكالة "شينخوا".
ومنذ 5 مايو 2020، حققت سلسلة الصواريخ الحاملة الصينية
انتصارات متتالية خلال 27 شهرا بلغ عددها 103، ونقلت ما يزيد على 200 مركبة فضاء إلى المدار، من بينها وحدات محطة فضاء، ومسبار قمري، ومسبار المريخ، ومركبات فضاء مأهولة، حسبما ذكرت شركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية، المتعاقد الرئيسي لبرنامج الفضاء في البلاد.
وقالت الشركة إن الصين تطور الجيل القادم من مركبات الإطلاق المأهولة والصواريخ الثقيلة
، والتي ستتولى مهمات مأهولة في المستقبل إلى القمر ورحلات استكشافية أخرى إلى المريخ والمشتري والكويكبات.