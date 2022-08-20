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https://sputnikarabic.ae/20220820/صور-غريبة-لغزلان-تبدو-بـ8-أرجل-1066673721.html
صور غريبة لغزلان تبدو بـ8 أرجل
صور غريبة لغزلان تبدو بـ8 أرجل
تتميز الغزلان بسرعتها الكبير التي تمكن غالبيتها من النجاة عندما تهاجمها الحيوانات المفترسة. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T21:01+0000
2022-08-20T21:01+0000
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وتمتلك الغزلان 4 أرجل تستخدمها في الحركة، لكن صورا نشرتها صحيفة "الشعب" الصينية، تجعلها تبدو وكأنها بـ8 أرجل.والحقيقة أن الغزلان، التي تبدو بثمانية أرجل في الصور لم يحدث لها أي تغيير في بناء جسمها، وإنما كانت تعتبر إحدى الطرق في الهند عندما تم التقاط هذه الصور الغريبة لها.وخلال عبور الطريق كانت كل اثنين من الغزلان يسيران بجوار بعضها حتى بدت الصور وكأنهما يمتلكان جسدا واحدا له 8 أرجل.
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منوعات

صور غريبة لغزلان تبدو بـ8 أرجل

21:01 GMT 20.08.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib غزال الرمال العربية (Gazella marica)، والمعروفة باسم "ريم"، في واحة صحراوية في "منتجع تلال" (Telal Resort) في ضواحي مدينة العين في أقصى شرق إمارة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 26 يناير 2020.
 غزال الرمال العربية (Gazella marica)، والمعروفة باسم ريم، في واحة صحراوية في منتجع تلال (Telal Resort) في ضواحي مدينة العين في أقصى شرق إمارة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 26 يناير 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
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تتميز الغزلان بسرعتها الكبير التي تمكن غالبيتها من النجاة عندما تهاجمها الحيوانات المفترسة.
وتمتلك الغزلان 4 أرجل تستخدمها في الحركة، لكن صورا نشرتها صحيفة "الشعب" الصينية، تجعلها تبدو وكأنها بـ8 أرجل.
والحقيقة أن الغزلان، التي تبدو بثمانية أرجل في الصور لم يحدث لها أي تغيير في بناء جسمها، وإنما كانت تعتبر إحدى الطرق في الهند عندما تم التقاط هذه الصور الغريبة لها.
وخلال عبور الطريق كانت كل اثنين من الغزلان يسيران بجوار بعضها حتى بدت الصور وكأنهما يمتلكان جسدا واحدا له 8 أرجل.
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