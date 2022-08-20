صور غريبة لغزلان تبدو بـ8 أرجل
© AFP 2022 / Karim Sahib غزال الرمال العربية (Gazella marica)، والمعروفة باسم "ريم"، في واحة صحراوية في "منتجع تلال" (Telal Resort) في ضواحي مدينة العين في أقصى شرق إمارة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 26 يناير 2020.
© AFP 2022 / Karim Sahib
تتميز الغزلان بسرعتها الكبير التي تمكن غالبيتها من النجاة عندما تهاجمها الحيوانات المفترسة.
وتمتلك الغزلان 4 أرجل تستخدمها في الحركة، لكن صورا نشرتها صحيفة "الشعب" الصينية، تجعلها تبدو وكأنها بـ8 أرجل.
Eight-legged deer? A stag dashing across a road appears to have eight legs as it runs alongside a female doe. The pair rushed with the rest of their herd to cross the road in the Jim Corbett Reserve Park in India.— People's Daily, China (@PDChina) August 20, 2022
(Photo: Aarzoo Khurana/VCG) pic.twitter.com/yL41F5uY3m
والحقيقة أن الغزلان، التي تبدو بثمانية أرجل في الصور لم يحدث لها أي تغيير في بناء جسمها، وإنما كانت تعتبر إحدى الطرق في الهند عندما تم التقاط هذه الصور الغريبة لها.
وخلال عبور الطريق كانت كل اثنين من الغزلان يسيران بجوار بعضها حتى بدت الصور وكأنهما يمتلكان جسدا واحدا له 8 أرجل.